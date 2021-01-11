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Номер извещения
ГП048098
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации на выполнение работ по проведению инженерно-гидрометеорологических изысканий в районе размещения морского отгрузочного терминала для жидких углеводородов Харасавэйского и Бованенковского месторождений для нужд ООО «Газпромнефть-Заполярье».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
17.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Почтовый адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Контактный телефон
+7 3452 53-90-27
Адрес электронной почты
gpnz-pppz@tmn.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стрюк Сергей Олегович
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Выполнение работ по проведению инженерно-гидрометеорологических изысканий в районе размещения морского отгрузочного терминала для ж
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 09:30 GMT +311.01.2021 09:3011.01.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048098Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проведению инженерно-гидрометеорологических изысканий в районе размещения морского отгрузочного терминала для жТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение работ по проведению инженерно-гидрометеорологических изысканий в районе размещения морского отгрузочного терминала для ж
Официальный сайт, на котором размещена документация
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