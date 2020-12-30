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    Главная / Торги / Поставка расходного материала для литейной лаборатории

    Поставка расходного материала для литейной лаборатории

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 07:0030.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009820785Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходного материала для литейной лабораторииОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009820785

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходного материала для литейной лаборатории

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 14:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект_договора.doc

    закупочн._документация.doc

    методика.xml

    расчет_цены_для_лит.лаб..docx

    извещение.doc

    тех.задание_лабор..docx

    итоговый_протокол_лит.лаб..doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"

    Юридический адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72

    Почтовый адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72

    Контактный телефон

    +7 3532 73-77-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    admin@stomrostosh.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурьянова Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходного материала для литейной лаборатории

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 07:00 GMT +330.12.2020 07:0030.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009820785Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходного материала для литейной лабораторииОренбург

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 07:0030.12.2020 07:0030.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009820785Дата и время вскрытия заявок Поставка расходного материала для литейной лабораторииОренбург

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 07:0031.12.2020 07:0031.12.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009820785Подведение итогов не позднее Поставка расходного материала для литейной лабораторииОренбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 07:0031.12.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009820785Подведение итогов не позднее Поставка расходного материала для литейной лабораторииОренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходного материала для литейной лаборатории

    Начальная цена

    364 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    38

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Оренбург, пос.Ростоши мкр., ул.Газпромовская 72, ООО "Стоматологическая поликлиника "Ростошь"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    При наличии Товара на складе поставка осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки. Оплата Товара Покупателем производится не позднее 30(тридцать) банковских дней с момента получения Товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"

    Адрес местонахождения

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72

    Классификатор ОКПД2

    32.5

    Инструменты и оборудование медицинские

    Классификатор ОКВЭД2

    86.2

    Медицинская и стоматологическая практика

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824256/name/5fed8ed7abbd97.82253337

    31.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Медицинская и стоматологическая практика"

    Кол-во: 38

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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    252 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
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