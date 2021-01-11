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Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Интернациональная, д.1, кв.9.
Номер извещения
ГП048095
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"
Предмет договора
Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.
Начальная цена
5000000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 08:40 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.01.2021 13:00
Дата и время проведения
15.01.2021 09:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Квартира 2х комнатная 56,6м2
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Контактный телефон
8452 доб.74-40-38
Адрес электронной почты
SurovtcevVI@vnipigaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суровцев Владимир Игоревич
Место рассмотрения предложений
Саратов
Контактное лицо продавца/инициатора
Суровцев Владимир Игоревич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
SurovtcevVIvnipigaz.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 8452 74-30-00 доб. 4179
Адрес местонахождения продавца/инициатора
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствием с условиями аукционной документации
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствием с условиями аукционной документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Не зарегистрированы
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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