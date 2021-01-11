Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.

    Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048095Дата и время окончания срока приема заявок Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.СаратовПечать
    Поделиться
    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Интернациональная, д.1, кв.9.

    Номер извещения

    ГП048095

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"

    Предмет договора

    Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.

    Начальная цена

    5000000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    17-12-2020 08:40 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.01.2021 13:00

    Дата и время проведения

    15.01.2021 09:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Документация_Квартира.docx

    протокол_2_часть.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Квартира 2х комнатная 56,6м2

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Контактный телефон

    8452 доб.74-40-38

    Адрес электронной почты

    SurovtcevVI@vnipigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суровцев Владимир Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Суровцев Владимир Игоревич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    SurovtcevVIvnipigaz.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 74-30-00 доб. 4179

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствием с условиями аукционной документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствием с условиями аукционной документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Не зарегистрированы

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Аукцион № ГП148949
    На право заключения договора купли-продажи нежилого помещения площадью 74,1 кв.м., по адресу: Российская Федерация, Псковская область, м.р-н Островский, г.п. Остров, г. Остров, кв-л 3 Остров, д. 6, помещ. 2001
    На право заключения договора купли-продажи нежилого помещения площадью 74,1 кв.м., по адресу:...
    583381
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    02.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    757 323
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Начало приема заявок:
    30.12.2021 г., 17:20
    Дата аукциона:
    04.03.2022 г., 12:00
    Банк ГПБ (АО)
    Аукцион на повышение № ГП708609
    Открытый аукцион в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества- квартиры, общей площадью 89,8 кв. м., расположенной по адресу: г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 16/18 стр. 1, кв. 25. Собственник: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
    Открытый аукцион в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право...
    110019
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.05.2018 12:00(GMT+03:00)
    26 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Банк ГПБ (АО)
    Аукцион на повышение № ГП708604
    Открытый аукцион в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества- квартиры, общей площадью 155,3 кв. м., расположенной по адресу: г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 16/18 стр. 1, кв. 19. Собственник: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
    Открытый аукцион в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право...
    110012
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.09.2017 16:00(GMT+03:00)
    35 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Банк ГПБ (АО)
    Аукцион на повышение № ГП708608
    Открытый аукцион в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества- квартиры, общей площадью 128 кв. м., расположенной по адресу: г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 16/18 стр. 1, кв. 24. Собственник: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
    Открытый аукцион в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право...
    110016
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.12.2017 16:00(GMT+03:00)
    26 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить