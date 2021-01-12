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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению инспекционного контроля за сертифицированной электроэнергией, поставляемой потребителям из распределительных сетей ООО «АКС». (АмКС-123-20).

    Оказание услуг по проведению инспекционного контроля за сертифицированной электроэнергией, поставляемой потребителям из распределительных сетей ООО «АКС». (АмКС-123-20).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 09:0012.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009812524Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению инспекционного контроля за сертифицированной электроэнергией, поставляемой потребителям из распределительных сетей ООО "АКС" (АмКС-123-20)БлаговещенскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009812524

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению инспекционного контроля за сертифицированной электроэнергией, поставляемой потребителям из распределительных сетей ООО «АКС». (АмКС-123-20).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    17.12.2020 08:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_АмКС_123_20.pdf

    Извещение_о_продлении_срока_подачи_заявок_до_18.01.21г..rar

    Закупочная_документация_123_20.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АКС

    Юридический адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Почтовый адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Контактный телефон

    +41 62 494 45 51 доб. 453

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    o.shalohova@amurcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шалохова Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Благовещенск

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению инспекционного контроля за сертифицированной электроэнергией, поставляемой потребителям из распределительных сетей ООО "АКС" (АмКС-123-20)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 09:00 GMT +312.01.2021 09:0012.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009812524Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению инспекционного контроля за сертифицированной электроэнергией, поставляемой потребителям из распределительных сетей ООО "АКС" (АмКС-123-20)Благовещенск

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 09:00GMT +318.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009812524Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению инспекционного контроля за сертифицированной электроэнергией, поставляемой потребителям из распределительных сетей ООО "АКС" (АмКС-123-20)Благовещенск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.02.202118.02.2021 11:0018.02.2021 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009812524Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по проведению инспекционного контроля за сертифицированной электроэнергией, поставляемой потребителям из распределительных сетей ООО "АКС" (АмКС-123-20)Благовещенск

    Подведение итогов не позднее

    19.02.2021 11:0019.02.2021 11:0019.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009812524Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению инспекционного контроля за сертифицированной электроэнергией, поставляемой потребителям из распределительных сетей ООО "АКС" (АмКС-123-20)Благовещенск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.02.202119.02.2021 11:0019.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009812524Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению инспекционного контроля за сертифицированной электроэнергией, поставляемой потребителям из распределительных сетей ООО "АКС" (АмКС-123-20)Благовещенск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению инспекционного контроля за сертифицированной электроэнергией, поставляемой потребителям из распределительных сетей ООО "АКС" (АмКС-123-20)

    Начальная цена

    571 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 услуга

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.БлаговещенскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКС
    Все закупки и тендеры АКС

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.120

    Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838952/name/60173a05382163.69648382

    01.02.2021

    Закупочная документация

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 1.00000

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