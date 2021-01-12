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Номер извещения
32009812524
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению инспекционного контроля за сертифицированной электроэнергией, поставляемой потребителям из распределительных сетей ООО «АКС». (АмКС-123-20).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
17.12.2020 08:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Почтовый адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Контактный телефон
+41 62 494 45 51 доб. 453
Факс
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Адрес электронной почты
o.shalohova@amurcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шалохова Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
Благовещенск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по проведению инспекционного контроля за сертифицированной электроэнергией, поставляемой потребителям из распределительных сетей ООО "АКС" (АмКС-123-20)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 09:00 GMT +312.01.2021 09:0012.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009812524Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению инспекционного контроля за сертифицированной электроэнергией, поставляемой потребителям из распределительных сетей ООО "АКС" (АмКС-123-20)Благовещенск
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2021 09:00GMT +318.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009812524Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению инспекционного контроля за сертифицированной электроэнергией, поставляемой потребителям из распределительных сетей ООО "АКС" (АмКС-123-20)Благовещенск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.02.202118.02.2021 11:0018.02.2021 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009812524Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по проведению инспекционного контроля за сертифицированной электроэнергией, поставляемой потребителям из распределительных сетей ООО "АКС" (АмКС-123-20)Благовещенск
Подведение итогов не позднее
19.02.2021 11:0019.02.2021 11:0019.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009812524Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению инспекционного контроля за сертифицированной электроэнергией, поставляемой потребителям из распределительных сетей ООО "АКС" (АмКС-123-20)Благовещенск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.02.202119.02.2021 11:0019.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009812524Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению инспекционного контроля за сертифицированной электроэнергией, поставляемой потребителям из распределительных сетей ООО "АКС" (АмКС-123-20)Благовещенск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению инспекционного контроля за сертифицированной электроэнергией, поставляемой потребителям из распределительных сетей ООО "АКС" (АмКС-123-20)
Начальная цена
571 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 услуга
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.БлаговещенскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
71.20.19.120
71.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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