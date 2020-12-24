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    Главная / Торги / Приобретение защищенной системы видеоконференцсвязи

    Приобретение защищенной системы видеоконференцсвязи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 18:0024.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009812535Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение защищенной системы видеоконференцсвязиг. Златоуст, Парковый проезд, 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009812535

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    785

    Наименование закупки

    Приобретение защищенной системы видеоконференцсвязи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    17.12.2020 08:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_785_с_изм._от_18.12.202.rar

    Протокол_785.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 67-11-11 доб. 1001

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts60@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гельд Алексей Федорович

    Место рассмотрения предложений

    г. Златоуст, Парковый проезд, 1

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение защищенной системы видеоконференцсвязи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 18:00 GMT +324.12.2020 18:0024.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009812535Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение защищенной системы видеоконференцсвязиг. Златоуст, Парковый проезд, 1

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 06:0025.12.2020 06:0025.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009812535Дата и время вскрытия заявок Приобретение защищенной системы видеоконференцсвязиг. Златоуст, Парковый проезд, 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 14:0025.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009812535Подведение итогов не позднее Приобретение защищенной системы видеоконференцсвязиг. Златоуст, Парковый проезд, 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение защищенной системы видеоконференцсвязи

    Начальная цена

    1 361 497,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    26.30.1

    Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая; телевизионные камеры

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/820747/name/5fe9b7d1e3c097.43657279

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство коммуникационного оборудования"

    Кол-во:

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