Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Крестовина стрелочного перевода литая 3шт.

    Крестовина стрелочного перевода литая 3шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 07:0025.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048090Дата и время окончания срока приема заявок Крестовина стрелочного перевода литая 3шт.623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048090

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Крестовина стрелочного перевода литая 3шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 08:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    3439 доб.39-52-74

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    DranichnikovaYA@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Драничникова Юлия Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Крестовина стрелочного перевода литая 3шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 07:00 GMT +325.12.2020 07:0025.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048090Дата и время окончания срока приема заявок Крестовина стрелочного перевода литая 3шт.623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 07:0025.12.2020 07:0025.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048090Дата и время вскрытия заявок Крестовина стрелочного перевода литая 3шт.623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Подведение итогов не позднее

    25.12.2020 07:0025.12.2020 07:0025.12.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048090Подведение итогов не позднее Крестовина стрелочного перевода литая 3шт.623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 07:0025.12.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048090Подведение итогов не позднее Крестовина стрелочного перевода литая 3шт.623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Крестовина стрелочного перевода литая 3шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    3. В пределах Свердловской, Челябинской областей-самовывоз, остальное транспортными компаниями за счет поставщикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Оплата за поставленный товар производится в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента поставки (иные условия подлежат обсуждению); 2. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. 2. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. 3. В пределах Свердловской, Челябинской областей-самовывоз, остальное транспортными компаниями за счет поставщика
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    28.1

    Машины и оборудование общего назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Крестовина стрелочного перевода литая"

    Кол-во: 3

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Попозиционная № ГП237106
    реализация неликвидов
    реализация неликвидов
    593260
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП225728
    НАСОС ВОД. SPK4-19/7-CVUV-60HZ-0.75KW -1шт. НАСОС ВОД.TR2-22/13D-M-A-AQQV 200V60HZ -1шт
    НАСОС ВОД. SPK4-19/7-CVUV-60HZ-0.75KW -1шт. НАСОС ВОД.TR2-22/13D-M-A-AQQV 200V60HZ -1шт
    592181
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП213623
    Комплект бруса переводной -пропитанный 13шт.(брус переводной пропитанный, вид А, тип 2, комплект А4 ГОСТ 8816-2014.)
    Комплект бруса переводной -пропитанный 13шт.(брус переводной пропитанный, вид А, тип 2,...
    588721
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП213968
    Открытый аукцион в электронной форме на заключение договора купли-продажи автотранспорта - экскаватор ЭО-2621, инв.№ 06*321240, гос.№ 5224 ОВ 56. Собственник: ООО «Газпром добыча Оренбург».
    Открытый аукцион в электронной форме на заключение договора купли-продажи автотранспорта -...
    589903
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    21.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    249 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Начало приема заявок:
    21.01.2022 г., 15:31
    Дата аукциона:
    24.02.2022 г., 11:00
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП213627
    Изоляция стыковая Р-65 АПАТЕК- 30комплектов
    Изоляция стыковая Р-65 АПАТЕК- 30комплектов
    588730
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ЭТП ГПБ
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены № ГП135805
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены. Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. Компрессоры, Шкафы управления, Генераторы, Турбины, Котлы, Электрогенераторные установки (Всего 36 лотов). Место нахождения имущества: Московская область, город Королёв, улица Ленина, дом 4А. ЛОТ 36. Программно-технические средства пульта управления АТМ-ОТ. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Тепло РКК «Энергия»
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены. Предмет аукциона в электронной форме:...
    565169
    Закупки корпоративных заказчиков
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.04.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 190 846
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ЭТП ГПБ
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены № ГП135804
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены. Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. Компрессоры, Шкафы управления, Генераторы, Турбины, Котлы, Электрогенераторные установки (Всего 36 лотов). Место нахождения имущества: Московская область, город Королёв, улица Ленина, дом 4А. ЛОТ 35. Оборудование автоматизированной системы газового пожаротушения. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Тепло РКК «Энергия»
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены. Предмет аукциона в электронной форме:...
    565167
    Закупки корпоративных заказчиков
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.04.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 852 224
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ЭТП ГПБ
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены № ГП135803
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены. Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. Компрессоры, Шкафы управления, Генераторы, Турбины, Котлы, Электрогенераторные установки (Всего 36 лотов). Место нахождения имущества: Московская область, город Королёв, улица Ленина, дом 4А. ЛОТ 34. Аппараты высокого напряжения. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Тепло РКК «Энергия»
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены. Предмет аукциона в электронной форме:...
    565165
    Закупки корпоративных заказчиков
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.04.2022 12:00(GMT+03:00)
    714 508
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить