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    Главная / Торги / Обслуживание пассажироперевозящей техникой (ООО "ГПН-Ямал")

    Обслуживание пассажироперевозящей техникой (ООО "ГПН-Ямал")

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009812479Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание пассажироперевозящей техникой (ООО "ГПН-Ямал") НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32009812479

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    09-0028995-369-2020

    Наименование закупки

    Обслуживание пассажироперевозящей техникой (ООО "ГПН-Ямал")

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 08:15

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-16-20

    Адрес электронной почты

    Kucherenko.VO@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кучеренко Виктор Олегович

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обслуживание пассажироперевозящей техникой (ООО "ГПН-Ямал")

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 14:00 GMT +313.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009812479Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание пассажироперевозящей техникой (ООО "ГПН-Ямал") Ноябрьск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Обслуживание пассажироперевозящей техникой (ООО "ГПН-Ямал")

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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