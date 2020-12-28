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    Главная / Торги / Закупка аргона жидкого высшего сорта в количестве 660 000 кг. (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 10157-2016

    Закупка аргона жидкого высшего сорта в количестве 660 000 кг. (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 10157-2016

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814740Дата и время окончания срока приема заявок Закупка аргона жидкого высшего сорта в количестве 660 000 кг. (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 10157-2016 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009814740

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка аргона жидкого высшего сорта в количестве 660 000 кг. (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 10157-2016

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    17.12.2020 13:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3._ЗД_ЗК__аргон_жидкий_новая.docx

    Сканировать3.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-50-89

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki-bkz@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлева И И

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка аргона жидкого высшего сорта в количестве 660 000 кг. (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 10157-2016

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.202029.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009814740Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка аргона жидкого высшего сорта в количестве 660 000 кг. (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 10157-2016 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 10:0029.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814740Подведение итогов не позднее Закупка аргона жидкого высшего сорта в количестве 660 000 кг. (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 10157-2016 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814740Подведение итогов не позднее Закупка аргона жидкого высшего сорта в количестве 660 000 кг. (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 10157-2016 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка аргона жидкого высшего сорта в количестве 660 000 кг. (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 10157-2016

    Начальная цена

    12 529 440,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    62 647,20 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    62 647,20

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ст. Воткинск Горьковской железной дороги код 255804, АО «Воткинский завод» (код предприятия - 3387) Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Классификатор ОКПД2

    20.11.11.122

    Аргон жидкий

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823057/name/5fec134eae16d8.51729019

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 660000.00000

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    Регион:
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