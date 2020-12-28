www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009814740
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка аргона жидкого высшего сорта в количестве 660 000 кг. (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 10157-2016
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
17.12.2020 13:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
+7 34145 6-50-89
Факс
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яковлева И И
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка аргона жидкого высшего сорта в количестве 660 000 кг. (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 10157-2016
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.202029.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009814740Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка аргона жидкого высшего сорта в количестве 660 000 кг. (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 10157-2016 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Подведение итогов не позднее
29.12.2020 10:0029.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814740Подведение итогов не позднее Закупка аргона жидкого высшего сорта в количестве 660 000 кг. (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 10157-2016 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.202029.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814740Подведение итогов не позднее Закупка аргона жидкого высшего сорта в количестве 660 000 кг. (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 10157-2016 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка аргона жидкого высшего сорта в количестве 660 000 кг. (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 10157-2016
Начальная цена
12 529 440,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
62 647,20 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ст. Воткинск Горьковской железной дороги код 255804, АО «Воткинский завод» (код предприятия - 3387) Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
20.11.11.122
20.11
Документация лота
Кол-во: 660000.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.