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    Главная / Торги / Закупка специй, оболочки, других вспомогательных материалов и сырья для мясопереработки и колбасного производства, в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1 к проекту договора)

    Закупка специй, оболочки, других вспомогательных материалов и сырья для мясопереработки и колбасного производства, в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1 к проекту договора)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 08:0029.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009812399Дата и время окончания срока приема заявок Закупка специй, оболочки, других вспомогательных материалов и сырья для мясопереработки и колбасного производства, в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1 к проекту договора) Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Комбинат питания АО «Воткинский завод», цех 390Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009812399

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка специй, оболочки, других вспомогательных материалов и сырья для мясопереработки и колбасного производства, в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1 к проекту договора)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 07:51

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ.docx

    итоговый_протокол0001.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-58-20

    Факс

    Адрес электронной почты

    packevich@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пацкевич Оксана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Комбинат питания АО «Воткинский завод», цех 390

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка специй, оболочки, других вспомогательных материалов и сырья для мясопереработки и колбасного производства, в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1 к проекту договора)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009812399Подведение итогов не позднее Закупка специй, оболочки, других вспомогательных материалов и сырья для мясопереработки и колбасного производства, в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1 к проекту договора) Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Комбинат питания АО «Воткинский завод», цех 390

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка специй, оболочки, других вспомогательных материалов и сырья для мясопереработки и колбасного производства, в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1 к проекту договора)

    Начальная цена

    1 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Извещением и информационной картой

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Удмуртская республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, цех переработки мясопродуктов, находящийся на территории АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Извещением и информационной картой
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Классификатор ОКПД2

    10.13.15.196

    Продукты переработки коллагенсодержащего сырья

    Классификатор ОКВЭД2

    10.13

    Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823129/name/5fec1dde5630d7.40365752

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Производство приправ и пряностей"

    Кол-во:

    "Позиция 4"

    "Производство приправ и пряностей"

    Кол-во:

    "Позиция 5"

    "Производство приправ и пряностей"

    Кол-во:

    "Позиция 6"

    "Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во:

    "Позиция 7"

    "Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во:

    "Позиция 8"

    "Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во:

    "Позиция 9"

    "Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды"

    Кол-во:

    "Позиция 10"

    "Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды"

    Кол-во:

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