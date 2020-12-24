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Номер извещения
32009813180
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Моторное топливо для служебного автотранспорта ПАО "ЮК ГРЭС"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
17.12.2020 10:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38475 5-10-68
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
RaevichAI@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Раевич Алексей Иванович
Место рассмотрения предложений
Калтан
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Закупка моторного топлива для служебного автотранспорта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 15:00 GMT +324.12.2020 15:0024.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813180Дата и время окончания срока приема заявок Закупка моторного топлива для служебного автотранспортаКалтан
Подведение итогов не позднее
31.12.2020 14:0031.12.2020 14:0031.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813180Подведение итогов не позднее Закупка моторного топлива для служебного автотранспортаКалтан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка моторного топлива для служебного автотранспорта
Начальная цена
902 160,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кемеровская обл., г. Междуреченск, г. КалтанРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЮК ГРЭС
Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
19.20.21
19.20
Документация лота
Кол-во: 17300
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