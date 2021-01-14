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Номер извещения
32009812319
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение процедуры открытого Аукциона в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства «На право заключения договора на поставку сыпучий материалов (Щебень) для выполнения ремонтных работ, для нужд ООО «Теплосеть» на 2021 год».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
17.12.2020 07:24
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
Почтовый адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
Контактный телефон
+7 39151 6-92-17
Факс
+7 39151 9-05-10
Адрес электронной почты
Irina.Kolmakova@rusal.com
Ф.И.О. контактного лица
Колмакова Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
ООО «Теплосеть» Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сыпучих материалов (Щебень) для выполнения ремонтных работ, для нужд ООО «Теплосеть» на 2021 год.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.02.202101.02.2021 12:0001.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009812319Подведение итогов не позднее Поставка сыпучих материалов (Щебень) для выполнения ремонтных работ, для нужд ООО «Теплосеть» на 2021 год.ООО «Теплосеть» Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сыпучих материалов (Щебень) для выполнения ремонтных работ, для нужд ООО «Теплосеть» на 2021 год.
Начальная цена
755 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Аукционной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Аукционной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Теплосеть
Все закупки и тендеры Теплосеть
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
08.12.12.140
08.12.1
Документация лота
Кол-во: 2200.00000
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