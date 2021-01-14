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    Главная / Торги / Проведение процедуры открытого Аукциона в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства «На право заключения договора на поставку сыпучий материалов (Щебень) для выполнения ремонтных работ, для нужд ООО «Теплосеть» на 2021 год».

    Проведение процедуры открытого Аукциона в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства «На право заключения договора на поставку сыпучий материалов (Щебень) для выполнения ремонтных работ, для нужд ООО «Теплосеть» на 2021 год».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009812319Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сыпучих материалов (Щебень) для выполнения ремонтных работ, для нужд ООО «Теплосеть» на 2021 год.ООО «Теплосеть» Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11 Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009812319

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение процедуры открытого Аукциона в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства «На право заключения договора на поставку сыпучий материалов (Щебень) для выполнения ремонтных работ, для нужд ООО «Теплосеть» на 2021 год».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 07:24

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол___7___итоговый.pdf

    Извещение_о_внесении_изменений_от_28.12.2020г..tif

    Извещение_в_редакции___2__3_.doc

    Аукционная_документация_в_редакции___2__3_.doc

    Аукционная_документация.doc

    Проект_договора.doc

    Извещение.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Юридический адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Почтовый адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Контактный телефон

    +7 39151 6-92-17

    Факс

    +7 39151 9-05-10

    Адрес электронной почты

    Irina.Kolmakova@rusal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Колмакова Ирина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    ООО «Теплосеть» Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сыпучих материалов (Щебень) для выполнения ремонтных работ, для нужд ООО «Теплосеть» на 2021 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.02.202101.02.2021 12:0001.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009812319Подведение итогов не позднее Поставка сыпучих материалов (Щебень) для выполнения ремонтных работ, для нужд ООО «Теплосеть» на 2021 год.ООО «Теплосеть» Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сыпучих материалов (Щебень) для выполнения ремонтных работ, для нужд ООО «Теплосеть» на 2021 год.

    Начальная цена

    755 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Аукционной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Аукционной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Классификатор ОКПД2

    08.12.12.140

    Щебень

    Классификатор ОКВЭД2

    08.12.1

    Разработка гравийных и песчаных карьеров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/835929/name/601104476c2026.17620120

    27.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка гравийных и песчаных карьеров"

    Кол-во: 2200.00000

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