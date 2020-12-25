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Номер извещения
32009814319
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СМР по объектам: 1) г. Челябинск, п. Малая Сосновка, ул. Центральная, д. 8. Тех. присоединение. 2) г. Челябинск, ул. Неймана, д. 1. Тех. присоединение. 3) г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 А. тех. присоединение.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
17.12.2020 12:43
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8
Почтовый адрес
454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8
Контактный телефон
+7 351 232-01-57
Факс
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Адрес электронной почты
D.Zalyalyutdinova@chelgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Залялютдинова Дина Галимьяновна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
СМР по объектам: 1) г. Челябинск, п. Малая Сосновка, ул. Центральная, д. 8. Тех. присоединение. 2) г. Челябинск, ул. Неймана, д. 1. Тех. присоединение. 3) г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 А. тех. присоединение.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.01.202111.01.2021 15:0011.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814319Подведение итогов не позднее СМР по объектам: 1) г. Челябинск, п. Малая Сосновка, ул. Центральная, д. 8. Тех. присоединение. 2) г. Челябинск, ул. Неймана, д. 1. Тех. присоединение. 3) г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 А. тех. присоединение.Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СМР по объектам: 1) г. Челябинск, п. Малая Сосновка, ул. Центральная, д. 8. Тех. присоединение. 2) г. Челябинск, ул. Неймана, д. 1. Тех. присоединение. 3) г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 А. тех. присоединение.
Начальная цена
2 435 637,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
Адрес местонахождения
454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8
42.21
42.21
Документация лота
Кол-во: 3.00000
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