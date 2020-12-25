СМР по объектам: 1) г. Челябинск, п. Малая Сосновка, ул. Центральная, д. 8. Тех. присоединение. 2) г. Челябинск, ул. Неймана, д. 1. Тех. присоединение. 3) г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 А. тех. присоединение.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009814319 Уникальный номер закупки Номер закупки 1232 Наименование закупки СМР по объектам: 1) г. Челябинск, п. Малая Сосновка, ул. Центральная, д. 8. Тех. присоединение. 2) г. Челябинск, ул. Неймана, д. 1. Тех. присоединение. 3) г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 А. тех. присоединение. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ

Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ Юридический адрес 454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8 Почтовый адрес 454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8 Контактный телефон +7 351 232-01-57 Факс {} Адрес электронной почты D.Zalyalyutdinova@chelgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Залялютдинова Дина Галимьяновна Место рассмотрения предложений Челябинск Закупки и тендеры Челябинская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru