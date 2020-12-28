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    Главная / Торги / 2158/17.12.20/КО/Э Поставка спинального щита

    2158/17.12.20/КО/Э Поставка спинального щита

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 15:3028.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048081Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спинального щит СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048081

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2158/17.12.20/КО/Э

    Наименование закупки

    2158/17.12.20/КО/Э Поставка спинального щита

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    17.12.2020 06:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_528__от_28.01.2021.pdf

    изменение_в_спецификации.pdf

    Документация_о_закупке_КО_эл.ф.__товары__ГПНС.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-09

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    61ism@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибрагимова Светлана Марсовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спинального щит

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 15:30 GMT +328.12.2020 15:3028.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048081Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спинального щит Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 07:0029.12.2020 07:0029.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048081Дата и время вскрытия заявок Поставка спинального щит Салават

    Подведение итогов не позднее

    16.02.2021 12:0016.02.2021 12:0016.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048081Подведение итогов не позднее Поставка спинального щит Салават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    16.02.202116.02.2021 12:0016.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048081Подведение итогов не позднее Поставка спинального щит Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спинального щит

    Начальная цена

    316 554,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    28.29.22.110

    Огнетушители

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/837832/name/601392ff22a119.85330915

    29.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка спинального щит"

    Кол-во:

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    19.03.2021 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
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