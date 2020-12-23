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    Главная / Торги / Приобретение Запасных частей для Турбомуфты VOITH по заявке № 34553 для АО «ГОК «Денисовский».

    Приобретение Запасных частей для Турбомуфты VOITH по заявке № 34553 для АО «ГОК «Денисовский».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 08:0023.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048079Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение Запасных частей для Турбомуфты VOITH по заявке № 34553 для АО «ГОК «Денисовский». МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048079

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение Запасных частей для Турбомуфты VOITH по заявке № 34553 для АО «ГОК «Денисовский».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    17.12.2020 05:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документы_для_ЭТП_ГПБ.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-90

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    zimerov.v@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зимеров Владимир Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение Запасных частей для Турбомуфты VOITH по заявке № 34553 для АО «ГОК «Денисовский».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 08:00 GMT +323.12.2020 08:0023.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048079Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение Запасных частей для Турбомуфты VOITH по заявке № 34553 для АО «ГОК «Денисовский». Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 17:5929.01.2021 17:5929.01.2021 17:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048079Подведение итогов не позднее Приобретение Запасных частей для Турбомуфты VOITH по заявке № 34553 для АО «ГОК «Денисовский». Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 17:5929.01.2021 17:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048079Подведение итогов не позднее Приобретение Запасных частей для Турбомуфты VOITH по заявке № 34553 для АО «ГОК «Денисовский». Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение Запасных частей для Турбомуфты VOITH по заявке № 34553 для АО «ГОК «Денисовский».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Крышка-V к турбомуфте VOITH 650 TWVVN"

    Кол-во: 2

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