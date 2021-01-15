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Номер извещения
ГП048076
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
(34547) Пропан технический, Кислород
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
17.12.2020 04:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-95
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
godunov.e@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Годунов Егор Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Пропан технический Кислород
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 01:00 GMT +315.01.2021 01:0015.01.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048076Дата и время окончания срока приема заявок Пропан технический Кислород Москва
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 00:3029.01.2021 00:3029.01.2021 00:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048076Подведение итогов не позднее Пропан технический Кислород Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Пропан технический Кислород
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4500
Кол-во: 8000
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