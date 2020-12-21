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    Главная / Торги / (34456) Штанга буровая 92003111 Переходник долота 159мм 522676065

    (34456) Штанга буровая 92003111 Переходник долота 159мм 522676065

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 01:0021.12.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048075Дата и время окончания срока приема заявок Штанга буровая 92003111 Переходник долота 159мм 522676065 МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048075

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    34456

    Наименование закупки

    (34456) Штанга буровая 92003111 Переходник долота 159мм 522676065

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    17.12.2020 04:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Транспортные_компании.docx

    11_Приглашение_к_участию_в_закупочной_процедуре.docx

    письмо_о_запросе_документов.docx

    Заявка___00000034456_от_07.12.2020.xlsx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_ТОВАРА___БГ_ИГОК.docx

    КАРТОЧКА_ПРЕДПРИЯТИЯ_АО_ГОК_Инаглинский.doc

    Отгрузочные_реквизиты_АО_ГОК_Инаглинский.pdf

    Транспортные_компании.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-95

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    godunov.e@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Годунов Егор Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Штанга буровая 92003111 Переходник долота 159мм 522676065

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2020 01:00 GMT +321.12.2020 01:0021.12.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048075Дата и время окончания срока приема заявок Штанга буровая 92003111 Переходник долота 159мм 522676065 Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2020 00:3024.12.2020 00:3024.12.2020 00:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048075Подведение итогов не позднее Штанга буровая 92003111 Переходник долота 159мм 522676065 Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.12.202024.12.2020 00:3024.12.2020 00:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048075Подведение итогов не позднее Штанга буровая 92003111 Переходник долота 159мм 522676065 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Штанга буровая 92003111 Переходник долота 159мм 522676065

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP НерюнгриРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приоритет 100% отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штанга буровая 92003111"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Переходник долота 159мм 522676065"

    Кол-во: 6

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