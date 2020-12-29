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    Главная / Торги / Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на Приобретение сварочных аппаратов для нужд ООО "АКС" на 2021 год (АмКС-124-20).

    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на Приобретение сварочных аппаратов для нужд ООО "АКС" на 2021 год (АмКС-124-20).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811984Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение сварочных аппаратов для нужд водоснабжения и водоотведения ООО "АКС"БлаговещенскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009811984

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на Приобретение сварочных аппаратов для нужд ООО "АКС" на 2021 год (АмКС-124-20).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 03:31

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    2._АмКС_124_20.rar

    Итоговый_протокол_124_20.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АКС

    Юридический адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Почтовый адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Контактный телефон

    +7 4162 49-44-55 доб. 1452

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    o.jukova@amurcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жукова Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Благовещенск

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение сварочных аппаратов для нужд водоснабжения и водоотведения ООО "АКС"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811984Подведение итогов не позднее Приобретение сварочных аппаратов для нужд водоснабжения и водоотведения ООО "АКС"Благовещенск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение сварочных аппаратов для нужд водоснабжения и водоотведения ООО "АКС"

    Начальная цена

    1 320 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. БлаговещенскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата, согласно счета поставщика, выставленного на основании Заявок заказчика
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКС
    Все закупки и тендеры АКС

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    КД

    17.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830134/name/600688cb002994.77279304

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

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