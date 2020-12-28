Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка бумаги

    Поставка бумаги

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 03:0028.12.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811958Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумагиХабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009811958

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    54

    Наименование закупки

    Поставка бумаги

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 02:14

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение__1_к_извещению_об_осуществлении_запроса_котировок_в_электронной_форм_ЗК.docx

    Проект_договора___к_ТЗ__на_поставку_бумаги_для_нужд__ГЭС_ДВ.doc

    Техническое_задание__Поставка_бумаги_на_2021г._ГЭС_ХБ.xlsx

    Форма__3_Коммерческое_предложение__ЗК__54.xlsx

    Извещение_ЗК__54.docx

    Итоговый_протокол.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК

    Юридический адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Почтовый адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Контактный телефон

    +7 4212 72-59-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ovsyannikov.d@gesdv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Овсянников Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бумаги

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811958Подведение итогов не позднее Поставка бумагиХабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги

    Начальная цена

    379 567,37

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК

    Адрес местонахождения

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Классификатор ОКПД2

    17.12

    Бумага и картон

    Классификатор ОКВЭД2

    17.12

    Производство бумаги и картона

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826117/name/5ffe7254c15482.44904407

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумаги и картона"

    Кол-во: 2100.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП225613
    БУМАГА МЕШОЧНАЯ
    БУМАГА МЕШОЧНАЯ
    586927
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АОВОЕНТОРГ-ЮГ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211077754
    Поствака бумаги офисной
    Поствака бумаги офисной
    593086
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    651 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП225426
    шпуля картонная 500х12х1260 - 30шт и 500х12х1510 - 30шт
    шпуля картонная 500х12х1260 - 30шт и 500х12х1510 - 30шт
    591212
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСК
    Конкурентный отбор № 32211060983
    Поставка офисной бумаги
    Поставка офисной бумаги
    590617
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    1 195 463
    Лоты:
    1
    Регион:
    Курская область
    Ростгаз
    Запрос предложений № ГП225029
    Поставка бумаги для оргтехники в 2022 году
    Поставка бумаги для оргтехники в 2022 году
    590168
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    329 843
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить