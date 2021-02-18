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Номер извещения
ГП048074
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отбор организации, способной оказывать услуги по организации питания сотрудников для нужд производственного участка "Борисоглебск" филиала "Балтимор" АО «Газпромнефть-Аэро»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
16.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Зоологический пер., 2-4, Лит. "Б"
Почтовый адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Зоологический пер., 2-4, Лит. "Б"
Контактный телефон
+7 812 449-18-83 доб. 6585
Адрес электронной почты
tender_aero@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондраненкова Анастасия Игоревна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации питания сотрудников для нужд производственного участка "Борисоглебск" филиала "Балтимор" АО «Газпромн
Дата и время окончания срока приема заявок
18.02.2021 16:00 GMT +318.02.2021 16:0018.02.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048074Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации питания сотрудников для нужд производственного участка "Борисоглебск" филиала "Балтимор" АО «ГазпромнСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по организации питания сотрудников для нужд производственного участка "Борисоглебск" филиала "Балтимор" АО «Газпромн
Официальный сайт, на котором размещена документация
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