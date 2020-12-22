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Номер извещения
ГП048073
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор перевозчика для перевозки 7 ед. ВЗиС по маршруту: п.Дубовка Свободненского района, Амурской области - промбаза Нючакан, Жигаловский район Иркутской области
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
16.12.2020 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 2559
Факс
--
Адрес электронной почты
n.sokolov@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соколов Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка экспедиторских/логистических услуг по перевозке 7 ед. ВЗиС по маршруту: п.Дубовка Свободненского района, Амурской области - промбаза Нючакан, Жигаловский район Иркутской области
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2020 09:30 GMT +322.12.2020 09:3022.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048073Дата и время окончания срока приема заявок Закупка экспедиторских/логистических услуг по перевозке 7 ед. ВЗиС по маршруту: п.Дубовка Свободненского района, Амурской области - промбаза Нючакан, Жигаловский район Иркутской областиМосква
Подведение итогов не позднее
25.12.2020 21:3025.12.2020 21:3025.12.2020 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048073Подведение итогов не позднее Закупка экспедиторских/логистических услуг по перевозке 7 ед. ВЗиС по маршруту: п.Дубовка Свободненского района, Амурской области - промбаза Нючакан, Жигаловский район Иркутской областиМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
25.12.202025.12.2020 21:3025.12.2020 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048073Подведение итогов не позднее Закупка экспедиторских/логистических услуг по перевозке 7 ед. ВЗиС по маршруту: п.Дубовка Свободненского района, Амурской области - промбаза Нючакан, Жигаловский район Иркутской областиМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка экспедиторских/логистических услуг по перевозке 7 ед. ВЗиС по маршруту: п.Дубовка Свободненского района, Амурской области - промбаза Нючакан, Жигаловский район Иркутской области
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Перевозка 7 ед ВЗиС
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
пос.Нючакан, Жигаловский район, Иркутской областиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
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Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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