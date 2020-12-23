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Номер извещения
ГП048071
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на оказание услуг по разработке и проведению экспертизы документов на право получения в Федеральной службе по экологическому,технологическому и атомному надзору (Ростехнадзоре) лицензии на обращение с радиоактивными веществами при транспортировании для нужд ООО «Газпромнефть-Геошельф»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
16.12.2020 21:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104
Почтовый адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104
Контактный телефон
+7 812 403-08-88 доб. 755302
Адрес электронной почты
shelf.ooz@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лавренов Алексей Александрович
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по разработке и проведению экспертизы документов на право получения в Федеральной службе по экологическому, технолог
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 15:00 GMT +323.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048071Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по разработке и проведению экспертизы документов на право получения в Федеральной службе по экологическому, технологСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по разработке и проведению экспертизы документов на право получения в Федеральной службе по экологическому, технолог
Официальный сайт, на котором размещена документация
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