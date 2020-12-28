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    Главная / Торги / по отбору организации на поставку товаров по номенклатурной группе: газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения №167-12-2020

    по отбору организации на поставку товаров по номенклатурной группе: газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения №167-12-2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 11:5928.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811855Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газоиспользующего оборудования, предназначенного для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009811855

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    167-12-2020

    Наименование закупки

    по отбору организации на поставку товаров по номенклатурной группе: газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения №167-12-2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 21:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме__167_12_2020.docx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_эл_ф__167_12_2020.docx

    Проект_договора_на_поставку.doc

    Техническое_задание__167_12_2020.docx

    Форма__3_КП__167_12_2020___ЛОТ___1.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ

    Юридический адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Почтовый адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Контактный телефон

    +7 343 385-69-68

    Факс

    +7 343 367-30-10

    Адрес электронной почты

    ska@svoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Светлакова Ксения Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка газоиспользующего оборудования, предназначенного для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 11:59 GMT +328.12.2020 11:5928.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811855Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газоиспользующего оборудования, предназначенного для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 12:0028.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009811855Дата и время вскрытия заявок Поставка газоиспользующего оборудования, предназначенного для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    11.01.2021 12:0011.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811855Подведение итогов не позднее Поставка газоиспользующего оборудования, предназначенного для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811855Подведение итогов не позднее Поставка газоиспользующего оборудования, предназначенного для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газоиспользующего оборудования, предназначенного для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения

    Начальная цена

    575 521,59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ

    Адрес местонахождения

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Классификатор ОКПД2

    25.21.12

    Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления

    Классификатор ОКВЭД2

    25.21

    Производство радиаторов и котлов центрального отопления

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство радиаторов и котлов центрального отопления"

    Кол-во: 2.00000

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