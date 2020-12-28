по отбору организации на поставку товаров по номенклатурной группе: газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения №167-12-2020

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009811855 Уникальный номер закупки Номер закупки 167-12-2020 Наименование закупки по отбору организации на поставку товаров по номенклатурной группе: газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения №167-12-2020 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ Юридический адрес 620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А Почтовый адрес 620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А Контактный телефон +7 343 385-69-68 Факс +7 343 367-30-10 Адрес электронной почты ska@svoblgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Светлакова Ксения Андреевна Место рассмотрения предложений Екатеринбург Закупки и тендеры Свердловская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru