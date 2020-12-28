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Номер извещения
32009811855
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
по отбору организации на поставку товаров по номенклатурной группе: газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения №167-12-2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 21:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А
Почтовый адрес
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А
Контактный телефон
+7 343 385-69-68
Факс
+7 343 367-30-10
Адрес электронной почты
ska@svoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Светлакова Ксения Андреевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка газоиспользующего оборудования, предназначенного для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 11:59 GMT +328.12.2020 11:5928.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811855Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газоиспользующего оборудования, предназначенного для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 12:0028.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009811855Дата и время вскрытия заявок Поставка газоиспользующего оборудования, предназначенного для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
11.01.2021 12:0011.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811855Подведение итогов не позднее Поставка газоиспользующего оборудования, предназначенного для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка газоиспользующего оборудования, предназначенного для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения
Начальная цена
575 521,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
Адрес местонахождения
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А
25.21.12
25.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.00000
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