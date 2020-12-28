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    Главная / Торги / по отбору организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту №166-12-2020

    по отбору организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту №166-12-2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 11:5928.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811853Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009811853

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    166-12-2020

    Наименование закупки

    по отбору организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту №166-12-2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 21:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме__166_12_2020.docx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме__166_12_2020.docx

    ПД_подряда.pdf..doc

    Техническое_задание__166_12_2020.zip

    Итоговый_протокол_166_12_2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ

    Юридический адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Почтовый адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Контактный телефон

    +7 343 385-69-68

    Факс

    +7 343 367-30-10

    Адрес электронной почты

    ska@svoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Светлакова Ксения Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 11:59 GMT +328.12.2020 11:5928.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811853Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 12:0028.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009811853Дата и время вскрытия заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    11.01.2021 12:0011.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811853Подведение итогов не позднее Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811853Подведение итогов не позднее Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Начальная цена

    3 397 995,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ

    Адрес местонахождения

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99

    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826582/name/5ffedaad216359.96689633

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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