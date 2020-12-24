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    Главная / Торги / Предоставление спецтехники: илосос 7 м3 по заявкам в 2021 году, 950

    Предоставление спецтехники: илосос 7 м3 по заявкам в 2021 году, 950

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 06:0024.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048068Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление спецтехники: илосос 7 м3 по заявкам в 2021 году, 950ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048068

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    950

    Наименование закупки

    Предоставление спецтехники: илосос 7 м3 по заявкам в 2021 году, 950

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    16.12.2020 21:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_транспортной_экспедиции_типовой__июль_2020_.doc

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение__3_Справка_об_опыте_работы.docx

    Извещение_о_проведении_закупки_2021_илосос.docx

    ГП048068_протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-62-46

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалева Елена Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление спецтехники: илосос 7 м3 по заявкам в 2021 году, 950

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 06:00 GMT +324.12.2020 06:0024.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048068Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление спецтехники: илосос 7 м3 по заявкам в 2021 году, 950Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 06:0024.12.2020 06:0024.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048068Дата и время вскрытия заявок Предоставление спецтехники: илосос 7 м3 по заявкам в 2021 году, 950Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 15:0031.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048068Подведение итогов не позднее Предоставление спецтехники: илосос 7 м3 по заявкам в 2021 году, 950Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление спецтехники: илосос 7 м3 по заявкам в 2021 году, 950

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    49

    Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829132/name/600544d43c08e3.21929426

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление спецтехники: илосос 7 м3"

    Кол-во:

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