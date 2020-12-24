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Номер извещения
32009811788
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по обслуживанию пресноводных аквариумов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
16.12.2020 20:02
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
180016, Российская Федерация, Псковская область, Псков, Рижский проспект, 20
Почтовый адрес
180016, Российская Федерация, Псковская область, Псков, Рижский проспект, 20
Контактный телефон
+7 8112 59-50-71
Факс
Адрес электронной почты
n.nesteruk@pskovregiongaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нестерук Наталья Васильевна
Место рассмотрения предложений
Псков
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по обслуживанию пресноводных аквариумов для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Псков»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по обслуживанию пресноводных аквариумов для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Псков»
Начальная цена
423 360,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром межрегионгаз Псков»
Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз Псков»
Адрес местонахождения
180016, Российская Федерация, Псковская область, Псков, Рижский проспект, 20
82.99
82.99
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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