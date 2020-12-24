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    Главная / Торги / Оказание услуг по обслуживанию пресноводных аквариумов

    Оказание услуг по обслуживанию пресноводных аквариумов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 11:5924.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811788Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по обслуживанию пресноводных аквариумов для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Псков» ПсковПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009811788

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2020/ЗП-23

    Наименование закупки

    Оказание услуг по обслуживанию пресноводных аквариумов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    16.12.2020 20:02

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    2020__ЗП_23.rar

    Итоговый_протокол_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    «Газпром межрегионгаз Псков»
    Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз Псков»

    Юридический адрес

    180016, Российская Федерация, Псковская область, Псков, Рижский проспект, 20

    Почтовый адрес

    180016, Российская Федерация, Псковская область, Псков, Рижский проспект, 20

    Контактный телефон

    +7 8112 59-50-71

    Факс

    Адрес электронной почты

    n.nesteruk@pskovregiongaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нестерук Наталья Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Псков

    Закупки и тендеры Псковская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по обслуживанию пресноводных аквариумов для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Псков»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811788Подведение итогов не позднее Услуги по обслуживанию пресноводных аквариумов для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Псков

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по обслуживанию пресноводных аквариумов для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Псков»

    Начальная цена

    423 360,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром межрегионгаз Псков»
    Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз Псков»

    Адрес местонахождения

    180016, Российская Федерация, Псковская область, Псков, Рижский проспект, 20

    Классификатор ОКПД2

    82.99

    Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской деятельностью, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    82.99

    Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821970/name/5feaea9ec6b8d1.39739554

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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    Торги с ЭП
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    Тамбовская область
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