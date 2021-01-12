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Номер извещения
32009811718
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка товаров по номенклатурной группе: моторное топливо.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 19:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
357001, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Р-Н КОЧУБЕЕВСКИЙ, С КОЧУБЕЕВСКОЕ, УЛ НОВАЯ, 64,
Почтовый адрес
357000, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Р-Н КОЧУБЕЕВСКИЙ, С КОЧУБЕЕВСКОЕ, УЛ НОВАЯ, 64
Контактный телефон
+7 86550 3-82-51
Факс
Адрес электронной почты
kochubgaz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лесовой Владимир Владимирович
Место рассмотрения предложений
Кочубеевский район
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товаров по номенклатурной группе: моторное топливо.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 11:59 GMT +312.01.2021 11:5912.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811718Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: моторное топливо.Кочубеевский район
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 12:0012.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009811718Дата и время вскрытия заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: моторное топливо.Кочубеевский район
Подведение итогов не позднее
14.01.2021 17:0014.01.2021 17:0014.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811718Подведение итогов не позднее Поставка товаров по номенклатурной группе: моторное топливо.Кочубеевский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товаров по номенклатурной группе: моторное топливо.
Начальная цена
1 037 713,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОЧУБЕЕВСКРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО КОЧУБЕЕВСКРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
357001, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Р-Н КОЧУБЕЕВСКИЙ, С КОЧУБЕЕВСКОЕ, УЛ НОВАЯ, 64,
357000, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Р-Н КОЧУБЕЕВСКИЙ, С КОЧУБЕЕВСКОЕ, УЛ НОВАЯ, 64
19.20.2
19.20
Документация лота
Кол-во: 36411.00000
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