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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту лабораторий №№ 161, 161а Миусского комплекса РХТУ им. Д.И. Менделеева

    Выполнение работ по капитальному ремонту лабораторий №№ 161, 161а Миусского комплекса РХТУ им. Д.И. Менделеева

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811717Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту лабораторий №№161,161а Миусского комплекса РХТУ им. Д.И. МенделееваМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009811717

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    152ЭА-223

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту лабораторий №№ 161, 161а Миусского комплекса РХТУ им. Д.И. Менделеева

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    16.12.2020 19:28

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    АД_152ЭА_223_ред.2.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
    Все закупки и тендеры РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

    Юридический адрес

    125047, Г МОСКВА, ПЛ МИУССКАЯ, 9,

    Почтовый адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Миусская пл., 9

    Контактный телефон

    +7 499 978-87-93

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ovmuravieva@muctr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муравьева Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту лабораторий №№161,161а Миусского комплекса РХТУ им. Д.И. Менделеева

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 15:0012.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811717Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту лабораторий №№161,161а Миусского комплекса РХТУ им. Д.И. МенделееваМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту лабораторий №№161,161а Миусского комплекса РХТУ им. Д.И. Менделеева

    Начальная цена

    9 508 101,17

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, Миусская пл., 9, стр. 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
    Все закупки и тендеры РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

    Адрес местонахождения

    125047, Г МОСКВА, ПЛ МИУССКАЯ, 9,

    125047, Российская Федерация, Москва, Миусская пл., 9

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99.9

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    Уведомление_УФАС.pdf

    25.01.2021

    Предписание_УФАС.pdf

    25.01.2021

    Решение_УФАС.pdf

    25.01.2021

    ЛСР_ПАХТ_откор_на_уменьшение_9_5__1_.xls

    25.01.2021

    проект.rar

    25.01.2021

    Проект_контракта_в_АД_152_ред.2.docx

    25.01.2021

    Приложение_1__к_ТЗ_161.docx

    25.01.2021

    ТЗ_на_СМР_161_161а_ред.2.docx

    25.01.2021

    изменения_152ЭА_223.doc

    25.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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