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    Главная / Торги / Поставка программного продукта «ETL-решение для создания сводных представлений данных из гетерогенных источников»

    Поставка программного продукта «ETL-решение для создания сводных представлений данных из гетерогенных источников»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 13:0021.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048057Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного продукта «ETL-решение для создания сводных представлений данных из гетерогенных источников»121205, г. Москва, ул. Нобеля, д.1 территория ИЦ Сколково. Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048057

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка программного продукта «ETL-решение для создания сводных представлений данных из гетерогенных источников»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    16.12.2020 19:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_процедуры_закупки.doc

    Техническое_задание.docx

    Выписка_из_протокола.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПЛАТФОРМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»
    Все закупки и тендеры АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»

    Юридический адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2

    Почтовый адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2

    Контактный телефон

    9684089874

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@nti.work

    Ф.И.О. контактного лица

    Н Виталий Иванович

    Место рассмотрения предложений

    121205, г. Москва, ул. Нобеля, д.1 территория ИЦ Сколково.

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка программного продукта «ETL-решение для создания сводных представлений данных из гетерогенных источников»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2020 13:00 GMT +321.12.2020 13:0021.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048057Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного продукта «ETL-решение для создания сводных представлений данных из гетерогенных источников»121205, г. Москва, ул. Нобеля, д.1 территория ИЦ Сколково.

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2020 13:0021.12.2020 13:0021.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048057Дата и время вскрытия заявок Поставка программного продукта «ETL-решение для создания сводных представлений данных из гетерогенных источников»121205, г. Москва, ул. Нобеля, д.1 территория ИЦ Сколково.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 20:0025.12.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048057Подведение итогов не позднее Поставка программного продукта «ETL-решение для создания сводных представлений данных из гетерогенных источников»121205, г. Москва, ул. Нобеля, д.1 территория ИЦ Сколково.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка программного продукта «ETL-решение для создания сводных представлений данных из гетерогенных источников»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется по факту поставки товара
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»
    Все закупки и тендеры АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»

    Адрес местонахождения

    123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2

    Классификатор ОКПД2

    62.01.29.000

    Оригиналы программного обеспечения прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/815454/name/5fe2f64680c113.88124574

    23.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка программного обеспечения ETL-решения"

    Кол-во:

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