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Номер извещения
ГП048057
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка программного продукта «ETL-решение для создания сводных представлений данных из гетерогенных источников»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
16.12.2020 19:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
Почтовый адрес
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
Контактный телефон
9684089874
Факс
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Адрес электронной почты
tender@nti.work
Ф.И.О. контактного лица
Н Виталий Иванович
Место рассмотрения предложений
121205, г. Москва, ул. Нобеля, д.1 территория ИЦ Сколково.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка программного продукта «ETL-решение для создания сводных представлений данных из гетерогенных источников»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2020 13:00 GMT +321.12.2020 13:0021.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048057Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного продукта «ETL-решение для создания сводных представлений данных из гетерогенных источников»121205, г. Москва, ул. Нобеля, д.1 территория ИЦ Сколково.
Дата и время вскрытия заявок
21.12.2020 13:0021.12.2020 13:0021.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048057Дата и время вскрытия заявок Поставка программного продукта «ETL-решение для создания сводных представлений данных из гетерогенных источников»121205, г. Москва, ул. Нобеля, д.1 территория ИЦ Сколково.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.12.202025.12.2020 20:0025.12.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048057Подведение итогов не позднее Поставка программного продукта «ETL-решение для создания сводных представлений данных из гетерогенных источников»121205, г. Москва, ул. Нобеля, д.1 территория ИЦ Сколково.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка программного продукта «ETL-решение для создания сводных представлений данных из гетерогенных источников»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»
Все закупки и тендеры АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»
Адрес местонахождения
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
62.01.29.000
Документация лота
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