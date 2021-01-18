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    Главная / Торги / Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по расширенной технической поддержке ИС "Интегрированное концептуальное проектирование"

    Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по расширенной технической поддержке ИС "Интегрированное концептуальное проектирование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 18:0018.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048048Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по расширенной технической поддержке ИС "Интегрированное концептуальное проектирование"Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП048048

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0053609-362-2020

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по расширенной технической поддержке ИС "Интегрированное концептуальное проектирование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    16.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦР

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Киевская, 5, корп. 4,

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Киевская, 5, корп. 4,

    Контактный телефон

    +7 495 514-03-68

    Адрес электронной почты

    mto-ds@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Парфенов Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по расширенной технической поддержке ИС "Интегрированное концептуальное проектирование"

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 18:00 GMT +318.01.2021 18:0018.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048048Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по расширенной технической поддержке ИС "Интегрированное концептуальное проектирование"Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по расширенной технической поддержке ИС "Интегрированное концептуальное проектирование"

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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