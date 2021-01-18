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Номер извещения
ГП048048
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по расширенной технической поддержке ИС "Интегрированное концептуальное проектирование"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
16.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Киевская, 5, корп. 4,
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Киевская, 5, корп. 4,
Контактный телефон
+7 495 514-03-68
Адрес электронной почты
mto-ds@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Парфенов Дмитрий Александрович
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по расширенной технической поддержке ИС "Интегрированное концептуальное проектирование"
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 18:00 GMT +318.01.2021 18:0018.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048048Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по расширенной технической поддержке ИС "Интегрированное концептуальное проектирование"Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по расширенной технической поддержке ИС "Интегрированное концептуальное проектирование"
Официальный сайт, на котором размещена документация
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