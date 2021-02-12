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Номер извещения
ГП048247
Уникальный номер закупки
2254/СТГ-ТПС
Наименование закупки
Фильтра для ДЭС и отечественной техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
17.12.2020 16:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 647-91-18
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
an.biyushkin@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Биюшкин Антон Васильевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Фильтра для ДЭС и отечественной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.02.2021 14:30 GMT +312.02.2021 14:3012.02.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048247Дата и время окончания срока приема заявок Фильтра для ДЭС и отечественной техникиМосква
Подведение итогов не позднее
19.02.2021 12:0019.02.2021 12:0019.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048247Подведение итогов не позднее Фильтра для ДЭС и отечественной техникиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фильтра для ДЭС и отечественной техники
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запросу
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.23БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
29.3
Документация лота
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 450
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 120
Кол-во: 60
Кол-во: 120
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 350
Кол-во: 100
Кол-во: 40
Кол-во: 200
Кол-во: 150
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