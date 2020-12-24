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    Главная / Торги / Поставка пунктов контрольно-измерительных

    Поставка пунктов контрольно-измерительных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 13:0024.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811586Дата и время окончания срока приема заявок Пункты контрольно-измерительные КостромаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009811586

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка пунктов контрольно-измерительных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    16.12.2020 18:39

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_о_запросе_предложений.docx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме.docx

    Техническое_задание.docx

    Форма_12_Описание_поставляемого_товара.xlsx

    Форма3_Коммерческое_предложение.xlsx

    Проект_договора.docx

    Итоговый_протокол___32009811586_3.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА

    Юридический адрес

    156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9,

    Почтовый адрес

    156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9

    Контактный телефон

    +7 4942 49-72-42

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    YakovlevMA@gas-44.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлев Михаил Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Кострома

    Закупки и тендеры Костромская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Пункты контрольно-измерительные

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 13:0028.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811586Подведение итогов не позднее Пункты контрольно-измерительные Кострома

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пункты контрольно-измерительные

    Начальная цена

    449 771,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА

    Адрес местонахождения

    156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9,

    156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9

    Классификатор ОКПД2

    26.5

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов

    Классификатор ОКВЭД2

    26.5

    Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/820911/name/5fe9cb3df08d74.63333873

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов"

    Кол-во:

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