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    Главная / Торги / Запчасти для компрессорной станции "ЗИФ-ПВ"

    Запчасти для компрессорной станции "ЗИФ-ПВ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.02.2021 16:0003.02.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048335Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти для компрессорной станции "ЗИФ-ПВ"МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048335

    Уникальный номер закупки

    2239/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    2239/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Запчасти для компрессорной станции "ЗИФ-ПВ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    18.12.2020 00:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    201109_Типовая_форма_договора_поставки.ТПС.ред.4.6__с_09.11.2020_.doc

    Извещение__2239_СТГ_ТПС.DOCX

    Форма_КП_2239_СТГ_ТПС.xlsx

    Техническое_задание.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 647-91-18

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    an.biyushkin@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Биюшкин Антон Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запчасти для компрессорной станции "ЗИФ-ПВ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.02.2021 16:00 GMT +303.02.2021 16:0003.02.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048335Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти для компрессорной станции "ЗИФ-ПВ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2021 12:0012.02.2021 12:0012.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048335Подведение итогов не позднее Запчасти для компрессорной станции "ЗИФ-ПВ"Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 12:0012.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048335Подведение итогов не позднее Запчасти для компрессорной станции "ЗИФ-ПВ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти для компрессорной станции "ЗИФ-ПВ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.23БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    29.3

    Части и принадлежности для автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Амортизатор с ограничителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Болт коленчатого вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Болт крепления маховика"

    Кол-во: 7

    "Позиция 4"

    "Вал коленчатый (ММЗ Д-243)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Вал первичный АРМ9-ПВ5/0,7 0109-002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Вал распределительный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Вентилятор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Вкладыши коренные ЗИЛ-5301 Н1 ЗМЗ-Дайдо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Вкладыши шатунные ЗИЛ-5301 Н1 ЗМЗ-Дайдо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Втулка АРМ20 0000-015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Втулка задняя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Втулка передняя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Гайка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Генератор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Глушитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Головка блока цилиндров (Д-245) в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Диск ведомый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Диск сцепления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Клапан минимального давления с трубой раздаточной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Клапан предохранительный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Комплект прокладок Д-245"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Компрессорный блок в СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Корпус термостата"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Кран сливной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Манжета"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Манжета BABSL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Манжета В2РТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Манометр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Маслоотделитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Маслоотражатель коленчатого вала задний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Маслоотражатель коленчатого вала передний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Маслоохладитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Маслопровод"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Маховик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Механизм коромысел"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Насос водяной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Насос масляный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Насос шестеренный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Палец"

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "Патрубок водяного насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Патрубок радиатора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Подшипник маховика (подшипник первичного вала)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Поршневая группа (гильза,поршень,палец,кольца) ММЗ 245"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Привод гидронасоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Пробка радиатора в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Прокладка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Прокладка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Прокладка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Прокладка колпака"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Прокладка корпуса водяного насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Прокладка термостата"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Прокладка мысленного картера"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Прокладка-экран"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Радиатор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Ремень 1250 - А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Рукав-деталь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Сетка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Стартер редукторный Jubana (12V-2,7кВт )"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Термостат"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Насос топливный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Трубка МТЗ манометра масла"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Трубка пвх 8мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Трубка топливная высокого давления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Трубка топливная высокого давления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Трубка топливная высокого давления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Трубка топливная высокого давления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Указатель температуры"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Уплотнение заднее"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Уплотнение переднее"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "СЕПАРАТОР MANN HUMMEL"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "Форсунка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Шайба"

    Кол-во: 7

    "Позиция 77"

    "Шайба болта коленчатого вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Шатун"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Шкив коленвала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Штифт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Элементы фильтра воздушного (КВ-240)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 82"

    "Элемент фильтрующий"

    Кол-во: 5

    "Позиция 83"

    "Датчик аварийного давления масла"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "Датчик давления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Датчик сигнализатора температуры"

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "Датчик указателя температуры"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Датчик указателя уровня топлива"

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "Жгут управления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Замок включателя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 90"

    "Клапан минимального давления с трубой раздаточной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Клапан предохранительный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Патрубок радиатора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Приемник указателя уровня топлива"

    Кол-во: 4

    "Позиция 94"

    "Радиатор в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Реле тяговое"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "СЕПАРАТОР MANN HUMMEL"

    Кол-во: 12

    "Позиция 97"

    "Трубка ЗИФ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Тяга ЗИФ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Фильтр воздушный в сборе"

    Кол-во: 12

    "Позиция 100"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 101"

    "Элемент воздушного фильтра"

    Кол-во: 30

    "Позиция 102"

    "Элемент масляный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 103"

    "Вал первичный АРМ9-ПВ5/0,7 0109-002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Вал приводной АРМ20 0000-006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Втулка АРМ20 0000-015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Дизельный двигатель Д-243-798"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Диск сцепления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Манжета BABSL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Манжета В2РТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Подшипник маховика (подшипник первичного вала)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Элемент фильтрующий"

    Кол-во: 5

    "Позиция 113"

    "Элементы фильтра воздушного (КВ-240)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 114"

    "Амортизатор козырьковый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Вал первичный АРМ9-ПВ5/0,7 0109-002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Втулка АРМ20 0000-015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Генератор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Глушитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Дизельный двигатель Д-243-798"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Компрессорный блок в СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Корзина сцепления в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Манжета BABSL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Манжета В2РТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Насос топливный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Подшипник маховика (подшипник первичного вала)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Пробка радиатора в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Радиатор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Стартер редукторный Jubana (12V-2,7кВт )"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Топливные форсунки"

    Кол-во: 4

    "Позиция 130"

    "Трубка МТЗ манометра масла"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Трубка пвх 8мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 132"

    "Фильтр воздушный в сборе"

    Кол-во: 10

    "Позиция 133"

    "Фитинг накидной гайка прямой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 134"

    "Фитинг накидной гайка прямой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 135"

    "Фитинг накидной гайка угловой"

    Кол-во: 5

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    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    27 000
    Лоты:
    1
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    Начало приема заявок:
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    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
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    Аукцион № ГП201892
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №1: УАЗ-315195, двигатель 409050*D3035305.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586018
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    30 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 10:25
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
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    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201894
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №2: УАЗ-29894 UAZ Patriot, двигатель 409050*Е3040344.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586032
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    42 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 10:33
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201900
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №4: Самосвал КАМАЗ-65115, двигатель 740.30-260 2306624.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586058
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    111 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 10:54
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201910
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №5: Кран автомобильный КС-55713-3 на шасси УРАЛ-4320-1934-30 "Галичанин", двигатель ЯМЗ-238М2-26.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586088
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    144 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 11:46
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201928
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №6: Автотопливозаправщик АТЗ мод. 56142-061 МАЗ-533702-2140, двигатель ЯМЗ – 236НЕ -20.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586130
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    336 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 12:22
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201932
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №7: Прицеп – цистерна НЕФАЗ -8602-10.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586114
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    24 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 12:23
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
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