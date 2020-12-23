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Номер извещения
32009811599
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аренда транспортного средства с водителем для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участке
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
16.12.2020 18:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192102, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Салова, 28
Почтовый адрес
192102, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Салова, 28
Контактный телефон
+7 911 287-79-10
Факс
+7 812 400-08-38
Адрес электронной почты
ZabaluevaTV@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Забалуева Татьяна Владиславовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аренда транспортного средства с водителем для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участке
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 18:00 GMT +323.12.2020 18:0023.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811599Дата и время окончания срока приема заявок Аренда транспортного средства с водителем для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участкеСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2020 18:0023.12.2020 18:0023.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009811599Дата и время вскрытия заявок Аренда транспортного средства с водителем для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участкеСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда транспортного средства с водителем для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участке
Начальная цена
2 950 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
количество рабочих часов является ориентировочным и не может превысить 1180 за весь период действия договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Олекминском и Сунтарском районах Республики Саха (Якутия)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВНИГРИ
Все закупки и тендеры АО ВНИГРИ
Адрес местонахождения
192102, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Салова, 28
49.41.20.000
49.41.3
Документация лота
Кол-во: 1180.00000
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