"Аренда транспортного средства с водителем для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участке"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата осуществляется ежемесячно, авансирование не предусмотрено. Оплата производится Арендатором в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания сторонами Акта оказания услуг с предоставлением путевых листов. Грузопассажирское транспортное средство (ТС) высокой проходимости (вездеход) для передвижения в условиях отсутствия дорог. В соответствии с Тех. заданием