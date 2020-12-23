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    Главная / Торги / Аренда транспортного средства с водителем для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участке

    Аренда транспортного средства с водителем для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участке

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 18:0023.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811599Дата и время окончания срока приема заявок Аренда транспортного средства с водителем для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участкеСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009811599

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аренда транспортного средства с водителем для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участке

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    16.12.2020 18:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос_котировок__извещение.docx

    выписка_из_Протокола_40_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВСЕРОССИЙСКИЙ НЕФТЯНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
    Все закупки и тендеры АО ВНИГРИ

    Юридический адрес

    192102, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Салова, 28

    Почтовый адрес

    192102, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Салова, 28

    Контактный телефон

    +7 911 287-79-10

    Факс

    +7 812 400-08-38

    Адрес электронной почты

    ZabaluevaTV@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Забалуева Татьяна Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аренда транспортного средства с водителем для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участке

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 18:00 GMT +323.12.2020 18:0023.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811599Дата и время окончания срока приема заявок Аренда транспортного средства с водителем для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участкеСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 18:0023.12.2020 18:0023.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009811599Дата и время вскрытия заявок Аренда транспортного средства с водителем для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участкеСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 18:0025.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811599Подведение итогов не позднее Аренда транспортного средства с водителем для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участкеСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аренда транспортного средства с водителем для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участке

    Начальная цена

    2 950 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    количество рабочих часов является ориентировочным и не может превысить 1180 за весь период действия договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Олекминском и Сунтарском районах Республики Саха (Якутия)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется ежемесячно, авансирование не предусмотрено. Оплата производится Арендатором в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания сторонами Акта оказания услуг с предоставлением путевых листов. Грузопассажирское транспортное средство (ТС) высокой проходимости (вездеход) для передвижения в условиях отсутствия дорог. В соответствии с Тех. заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВНИГРИ
    Все закупки и тендеры АО ВНИГРИ

    Адрес местонахождения

    192102, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Салова, 28

    Классификатор ОКПД2

    49.41.20.000

    Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41.3

    Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем

    Документация лота

    Техническое задание

    16.12.2020

    ДОГОВОР__проект.docx

    16.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/819467/name/5fe6e559c99ee8.05951143

    26.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда транспортного средства с водителем для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участке"

    Кол-во: 1180.00000

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