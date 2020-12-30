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    Главная / Торги / Поставка масел и тех. жидкостей (Белгородская область)

    Поставка масел и тех. жидкостей (Белгородская область)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048045Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масел и тех. жидкостей (Белгородская область) БелгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048045

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    028/2020/ГЭС Белгород/ЗПэ

    Наименование закупки

    Поставка масел и тех. жидкостей (Белгородская область)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 18:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_от_028_2020_ЗПэ_от_24_12_2020.zip

    Расчет_Балльной_оценки__028_ЗПэ_2020.docx

    Протокол___01_1_оф_с.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газэнергосеть Белгород
    Все закупки и тендеры ГЭС Белгород

    Юридический адрес

    308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1

    Почтовый адрес

    308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1

    Контактный телефон

    +7 4722 73-93-00

    Факс

    +7 4722 73-93-01

    Адрес электронной почты

    i.razorenov@gesbelgorod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Разоренов Иван Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка масел и тех. жидкостей (Белгородская область)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 16:00 GMT +330.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048045Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масел и тех. жидкостей (Белгородская область) Белгород

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 16:0030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048045Дата и время вскрытия заявок Поставка масел и тех. жидкостей (Белгородская область) Белгород

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 14:0015.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048045Подведение итогов не позднее Поставка масел и тех. жидкостей (Белгородская область) Белгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048045Подведение итогов не позднее Поставка масел и тех. жидкостей (Белгородская область) Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка масел и тех. жидкостей (Белгородская область)

    Начальная цена

    304 524,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Газэнергосеть Белгород»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС Белгород
    Все закупки и тендеры ГЭС Белгород

    Адрес местонахождения

    308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1

    Классификатор ОКПД2

    20.59.4

    Материалы смазочные; присадки; антифризы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828718/name/6003eeba4ada55.63928219

    17.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828716/name/6003ee650c4223.03424751

    17.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка масел и тех. жидкостей (Белгородская область)"

    Кол-во:

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