Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оснастка по чертежам заказчика

    Оснастка по чертежам заказчика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.01.2016 14:0027.01.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП601254Дата и время окончания срока приема заявок Оснастка по чертежам заказчикаКазаньПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП601254

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оснастка по чертежам заказчика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.01.2016 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    чертеж ТМ 1620-8462

    чертеж ТМ 1501-6142

    чертеж ТМ 1501-6143

    чертеж ТМ 1501-6137

    чертеж 1610-8326

    чертеж 6999-9595-00-000 2

    чертеж ТМ 6999-9595-00-000 1

    чертеж ТМ 6999-9596-00-000 2

    Чертеж ТМ 6999-9596-00-000 1

    Типовая форма договора ОАО КМПО

    Перечень оснастки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЗАНСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Юридический адрес

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    Почтовый адрес

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Контактный телефон

    +7 843 221-26-33

    Факс

    +7 843 570-81-04

    Адрес электронной почты

    pvasilev@oao.kmpo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильев Павел Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оснастка по чертежам заказчика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.01.2016 14:00 GMT +327.01.2016 14:0027.01.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП601254Дата и время окончания срока приема заявок Оснастка по чертежам заказчикаКазань

    Дата и время вскрытия заявок

    27.01.2016 14:0027.01.2016 14:0027.01.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП601254Дата и время вскрытия заявок Оснастка по чертежам заказчикаКазань

    Подведение итогов не позднее

    19.02.2016 23:5919.02.2016 23:5919.02.2016 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП601254Подведение итогов не позднее Оснастка по чертежам заказчикаКазань

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    19.02.201619.02.2016 23:5919.02.2016 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП601254Подведение итогов не позднее Оснастка по чертежам заказчикаКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оснастка по чертежам заказчика

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечня оснастки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Казань, Дементьева 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желательна отсрочка платежа

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КМПО
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Адрес местонахождения

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29

    Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

    Документация лота

    Перечень оснастки

    28.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ТГК-14
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211100656
    Оказание услуг по вывозу золошлаковых отходов для нужд филиала ПАО «ТГК-14» «Генерация Бурятии»
    Оказание услуг по вывозу золошлаковых отходов для нужд филиала ПАО «ТГК-14» «Генерация...
    596452
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    14 330 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП213884
    Расходомер NIVUFLOV MOBILE 750 (СД6) в полной комплектации
    Расходомер NIVUFLOV MOBILE 750 (СД6) в полной комплектации
    580812
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП123577
    308/13.11.21/ППЖТ/КО/Э Поставка виброплиты
    308/13.11.21/ППЖТ/КО/Э Поставка виброплиты
    561366
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    42 759
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    НОВАТЭК-ЭНЕРГО
    Запрос предложений № ГП136983
    Выполнение работ по модернизации системы управления ГПУ Газовой электростанции модульного типа (Jenbacher).
    Выполнение работ по модернизации системы управления ГПУ Газовой электростанции модульного типа...
    579997
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Мечел-Кокс
    Попозиционная № ГП225070
    Услуги по ремонту (восстановлению работоспособности) колесных пар коксотушильных вагонов, электровозов и роликов нижних опорных на 2022 год, согласно технических заданий заказчика
    Услуги по ремонту (восстановлению работоспособности) колесных пар коксотушильных вагонов,...
    590310
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:10(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-КС
    Конкурентный отбор № АП013021
    Поставка виброметра для нужд ООО "Газпромнефть-КС"
    Поставка виброметра для нужд ООО "Газпромнефть-КС"
    588377
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    НОВАТЭК-ЭНЕРГО
    Запрос предложений № ГП148045
    Комплекс работ по капитальному ремонту двигателя М2 Jenbacher J320GSB01 и пусконаладочным работам оборудования.
    Комплекс работ по капитальному ремонту двигателя М2 Jenbacher J320GSB01 и пусконаладочным...
    580258
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148892
    250-ЗЦ-2021_УСС_Поставка комплектующих, установочных изделий, запчастей
    250-ЗЦ-2021_УСС_Поставка комплектующих, установочных изделий, запчастей
    583262
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить