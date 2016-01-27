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Номер извещения
ГП601254
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оснастка по чертежам заказчика
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.01.2016 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
Почтовый адрес
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Контактный телефон
+7 843 221-26-33
Факс
+7 843 570-81-04
Адрес электронной почты
pvasilev@oao.kmpo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильев Павел Витальевич
Место рассмотрения предложений
Казань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оснастка по чертежам заказчика
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.01.2016 14:00 GMT +327.01.2016 14:0027.01.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП601254Дата и время окончания срока приема заявок Оснастка по чертежам заказчикаКазань
Дата и время вскрытия заявок
27.01.2016 14:0027.01.2016 14:0027.01.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП601254Дата и время вскрытия заявок Оснастка по чертежам заказчикаКазань
Подведение итогов не позднее
19.02.2016 23:5919.02.2016 23:5919.02.2016 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП601254Подведение итогов не позднее Оснастка по чертежам заказчикаКазань
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оснастка по чертежам заказчика
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно перечня оснастки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Казань, Дементьева 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Отсутствуют
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Документация лота