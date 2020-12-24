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    Главная / Торги / Поставка товара (компьютеры, мониторы, ноутбуки, ибп, прочие комплектующие) для организации автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников

    Поставка товара (компьютеры, мониторы, ноутбуки, ибп, прочие комплектующие) для организации автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811789Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (компьютеры, мониторы, ноутбуки, ибп, прочие комплектующие) для организации автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудниковМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009811789

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    298

    Наименование закупки

    Поставка товара (компьютеры, мониторы, ноутбуки, ибп, прочие комплектующие) для организации автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    16.12.2020 20:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.7z

    Изменения_1_от_16.12.2020..docx

    Извещение_298_2..doc

    Протокол_итоги_298__ЭТП_ГПБ_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК

    Юридический адрес

    676450, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, Территория ТОСЭР, Свободный

    Почтовый адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское,поселок Газопровод, дом 101, к.1

    Контактный телефон

    +7 499 580-49-99 доб. 43293

    Факс

    +7 499 580-49-98

    Адрес электронной почты

    VAStepanov@amurgpz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанов Виктор Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара (компьютеры, мониторы, ноутбуки, ибп, прочие комплектующие) для организации автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 10:00 GMT +324.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811789Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (компьютеры, мониторы, ноутбуки, ибп, прочие комплектующие) для организации автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудниковМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 10:0024.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009811789Дата и время вскрытия заявок Поставка товара (компьютеры, мониторы, ноутбуки, ибп, прочие комплектующие) для организации автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудниковМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 23:0030.12.2020 23:0030.12.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811789Подведение итогов не позднее Поставка товара (компьютеры, мониторы, ноутбуки, ибп, прочие комплектующие) для организации автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудниковМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 23:0030.12.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811789Подведение итогов не позднее Поставка товара (компьютеры, мониторы, ноутбуки, ибп, прочие комплектующие) для организации автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудниковМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара (компьютеры, мониторы, ноутбуки, ибп, прочие комплектующие) для организации автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников

    Начальная цена

    4 733 550,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК

    Адрес местонахождения

    676450, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, Территория ТОСЭР, Свободный

    117342, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское,поселок Газопровод, дом 101, к.1

    Классификатор ОКПД2

    26.20.1

    Компьютеры, их части и принадлежности

    Классификатор ОКВЭД2

    46.51

    Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833330/name/600a9fe176b1b6.99265654

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением"

    Кол-во: 1.00000

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