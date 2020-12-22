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    Главная / Торги / № ПО-17/20 на поставку вина для ВИП и Бизнес-залов.

    № ПО-17/20 на поставку вина для ВИП и Бизнес-залов.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048040Дата и время окончания срока приема заявок ВиноМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048040

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ПО-17/20

    Наименование закупки

    № ПО-17/20 на поставку вина для ВИП и Бизнес-залов.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    16.12.2020 17:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    201216_ПО_17_20_Вино_ВИП_и_БЗ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260

    Почтовый адрес

    105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А

    Контактный телефон

    +7 495 788-73-62

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ms.volkov@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Волков Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Вино

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048040Подведение итогов не позднее ВиноМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вино

    Начальная цена

    10 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260

    105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А

    Классификатор ОКПД2

    11.02

    Вина виноградные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вино"

    Кол-во:

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