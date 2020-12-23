Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

в соответствии с Договором (приложение №1 к Документации о запросе предложений), Техническим заданием (приложение № 2 к Документации о запросе предложений) и спецификацией (Приложение № 2.1. к Документации о запросе предложений).