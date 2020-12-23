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    Главная / Торги / Поставка мебельной продукции и оборудования

    Поставка мебельной продукции и оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048211Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебельной продукции и оборудованияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048211

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка мебельной продукции и оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 15:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_закупке.DOCX

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_участников___мебель.DOCX

    _Документация_о_запросе_предложений_Поставка_мебельной_продукции.doc

    Формы_1_9.rar

    ВЫПИСКА_ИЗ_ПРОТОКОЛА_ЛОТ_1.DOCX

    ВЫПИСКА_ИЗ_ПРОТОКОЛА_ЛОТ_2.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСГАЗАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Контактный телефон

    +7 495 419-53-53 доб. 219

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    yalalova_e@rusgasalliance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ялалова Эльвира Арлатовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мебельной продукции и оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 15:00 GMT +323.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048211Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебельной продукции и оборудованияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 15:0023.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048211Дата и время вскрытия заявок Поставка мебельной продукции и оборудованияМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 15:0031.12.2020 15:0031.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048211Подведение итогов не позднее Поставка мебельной продукции и оборудованияМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 15:0031.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048211Подведение итогов не позднее Поставка мебельной продукции и оборудованияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебельной продукции и оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Договором (приложение №1 к Документации о запросе предложений), Техническим заданием (приложение № 2 к Документации о запросе предложений) и спецификацией (Приложение № 2.1. к Документации о запросе предложений).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Договором (приложение №1 к Документации о запросе предложений), Техническим заданием (приложение № 2 к Документации о запросе предложений) и спецификацией (Приложение № 2.1. к Документации о запросе предложений).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Договором (приложение №1 к Документации о запросе предложений), Техническим заданием (приложение № 2 к Документации о запросе предложений) и спецификацией (Приложение № 2.1. к Документации о запросе предложений).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РУСГАЗАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Классификатор ОКПД2

    31

    Мебель

    Классификатор ОКВЭД2

    31

    Производство мебели

    Документация лота

    Договор_на_Поставку_мебели.doc

    17.12.2020

    ТЗ_ЛОТ_1.docx

    17.12.2020

    Приложение___2.1._спецификация_Лот_1.xlsx

    17.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827451/name/600033bb3a84e2.27339236

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка мебельной продукции и оборудования"

    Кол-во:

    Лот 2

    Поставка мебельной продукции и оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 15:00 GMT +323.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048211Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебельной продукции и оборудованияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 15:0023.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048211Дата и время вскрытия заявок Поставка мебельной продукции и оборудованияМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 15:0031.12.2020 15:0031.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048211Подведение итогов не позднее Поставка мебельной продукции и оборудованияМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 15:0031.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048211Подведение итогов не позднее Поставка мебельной продукции и оборудованияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебельной продукции и оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Договором (приложение №1 к Документации о запросе предложений), Техническим заданием (приложение № 2 к Документации о запросе предложений) и спецификацией (Приложение № 2.1. к Документации о запросе предложений).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Договором (приложение №1 к Документации о запросе предложений), Техническим заданием (приложение № 2 к Документации о запросе предложений) и спецификацией (Приложение № 2.1. к Документации о запросе предложений).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Договором (приложение №1 к Документации о запросе предложений), Техническим заданием (приложение № 2 к Документации о запросе предложений) и спецификацией (Приложение № 2.1. к Документации о запросе предложений).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РУСГАЗАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Классификатор ОКПД2

    31.02

    Мебель кухонная

    Классификатор ОКВЭД2

    31.02

    Производство кухонной мебели

    Документация лота

    Договор_на_Поставку_мебели_2_лот.doc

    17.12.2020

    Приложение___2.1._Спецификация_ЛОТ_2.xlsx

    17.12.2020

    ТЗ_ЛОТ_2.docx

    17.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827453/name/600033e32ada75.31914761

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка мебельной продукции и оборудования"

    Кол-во:

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