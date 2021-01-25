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Номер извещения
ГП048038
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка кабельных муфт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
17.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Почтовый адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Контактный телефон
+7 495 909-16-71 доб. 56724
Адрес электронной почты
Oshchepkov.AL@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ощепков А.Л.
Место рассмотрения заявок
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка кабельных муфт
Дата и время окончания срока приема заявок
25.01.2021 16:00 GMT +325.01.2021 16:0025.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048038Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабельных муфтМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Закупка кабельных муфт
Официальный сайт, на котором размещена документация
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