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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП048039
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
УСЛУГИ ПО ПОСТАВКЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 17:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,
Почтовый адрес
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139
Контактный телефон
+7 8512 29-00-29 доб. 2010
Факс
--
Адрес электронной почты
supportroc@ges-povolje.ru
Ф.И.О. контактного лица
Потапов Николай Федорович
Место рассмотрения предложений
Астрахань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по поставке авто запчастей ГАЗ,УАЗ,ТОЙОТА,ХУНДАЙ,ЛЕКСУС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 11:00 GMT +324.12.2020 11:0024.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048039Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поставке авто запчастей ГАЗ,УАЗ,ТОЙОТА,ХУНДАЙ,ЛЕКСУСАстрахань
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 11:0024.12.2020 11:0024.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048039Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по поставке авто запчастей ГАЗ,УАЗ,ТОЙОТА,ХУНДАЙ,ЛЕКСУСАстрахань
Подведение итогов не позднее
24.12.2020 16:0024.12.2020 16:0024.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048039Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поставке авто запчастей ГАЗ,УАЗ,ТОЙОТА,ХУНДАЙ,ЛЕКСУСАстрахань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по поставке авто запчастей ГАЗ,УАЗ,ТОЙОТА,ХУНДАЙ,ЛЕКСУС
Начальная цена
1 100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
Адрес местонахождения
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139
45.32.11
45.32
Документация лота
Кол-во: 2316.00000
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