www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП601268
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
строительство наружного магистрального водопровода
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.01.2016 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
Почтовый адрес
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Контактный телефон
+7 843 221-26-33
Факс
+7 843 570-81-04
Адрес электронной почты
pvasilev@oao.kmpo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильев Павел Витальевич
Место рассмотрения предложений
Казань
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
Ключевые слова:
строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Строительство наружного магистрального водопровода ООО "КМПО Автохозяйство"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.01.2016 15:00 GMT +325.01.2016 15:0025.01.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП601268Дата и время окончания срока приема заявок строительство наружного магистрального водопровода ООО "КМПО Автохозяйство"Казань
Дата и время вскрытия заявок
25.01.2016 15:0025.01.2016 15:0025.01.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП601268Дата и время вскрытия заявок строительство наружного магистрального водопровода ООО "КМПО Автохозяйство"Казань
Подведение итогов не позднее
15.04.2016 15:0015.04.2016 15:0015.04.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП601268Подведение итогов не позднее строительство наружного магистрального водопровода ООО "КМПО Автохозяйство"Казань
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство наружного магистрального водопровода ООО "КМПО Автохозяйство"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Казань, Дементьева, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Отсутствуют
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Строительство наружного магистрального водопровода ООО "КМПО Автохозяйство"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.01.2016 15:00 GMT +325.01.2016 15:0025.01.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП601268Дата и время окончания срока приема заявок строительство наружного магистрального водопровода ООО "КМПО Автохозяйство"Казань
Дата и время вскрытия заявок
25.01.2016 15:0025.01.2016 15:0025.01.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП601268Дата и время вскрытия заявок строительство наружного магистрального водопровода ООО "КМПО Автохозяйство"Казань
Подведение итогов не позднее
15.04.2016 15:0015.04.2016 15:0015.04.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП601268Подведение итогов не позднее строительство наружного магистрального водопровода ООО "КМПО Автохозяйство"Казань
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство наружного магистрального водопровода ООО "КМПО Автохозяйство"
Начальная цена
42 666,65
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Казань, Дементьева, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Отсутствуют
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0