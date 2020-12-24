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    Главная / Торги / Поставка металлопроката (труб)

    Поставка металлопроката (труб)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811488Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката (труб)ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009811488

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката (труб)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    16.12.2020 18:11

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Проект_договора.doc

    Извещение_ЗК.docx

    Приложение___1_к_Проекту_договора__Спецификация_..xls

    Протокол_итоговый_ЗК_215.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМ. С.А.ЛАВОЧКИНА
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛАВОЧКИНА

    Юридический адрес

    141402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ХИМКИ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 24,

    Почтовый адрес

    141402, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, 24

    Контактный телефон

    +7 495 573-70-67

    Факс

    Адрес электронной почты

    CHernovaEV@laspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернова Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката (труб)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811488Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката (труб)Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката (труб)

    Начальная цена

    680 548,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ЛАВОЧКИНА
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛАВОЧКИНА

    Адрес местонахождения

    141402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ХИМКИ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 24,

    141402, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, 24

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.140

    Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные общего назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821807/name/5feada298ab311.98479574

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во: 2950.00000

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    Попозиционная
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    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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