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Номер извещения
ГП048035
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка ограждения, лестницы металлической. Чертеж. "ПО "Москва".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
16.12.2020 17:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Почтовый адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Контактный телефон
+7 495 777-26-01 доб. 1180
Адрес электронной почты
Kochetova.SE@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кочетова Светлана Егоровна
Место рассмотрения заявок
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка ограждения, лестницы металлической. Чертеж. "ПО "Москва".
Дата и время окончания срока приема заявок
20.01.2021 14:00 GMT +320.01.2021 14:0020.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048035Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ограждения, лестницы металлической. Чертеж. "ПО "Москва".Москва
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Закупка ограждения, лестницы металлической. Чертеж. "ПО "Москва".
Официальный сайт, на котором размещена документация
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