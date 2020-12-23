Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание транспортных услуг - Доставка технической воды и технологической жидкости вездеходным автотранспортом на месторождениях ХМАО и ЯНАО для нужд Нефтеюганского филиала ООО «Везерфорд» на 2021 г.

    Оказание транспортных услуг - Доставка технической воды и технологической жидкости вездеходным автотранспортом на месторождениях ХМАО и ЯНАО для нужд Нефтеюганского филиала ООО «Везерфорд» на 2021 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048037Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг - Доставка технической воды и технологической жидкости вездеходным автотранспортом на месторождениях ХМАО и ЯНАО для нужд Нефтеюганского филиала ООО «Везерфорд» на 2021 г.МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048037

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание транспортных услуг - Доставка технической воды и технологической жидкости вездеходным автотранспортом на месторождениях ХМАО и ЯНАО для нужд Нефтеюганского филиала ООО «Везерфорд» на 2021 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    16.12.2020 17:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    В_07_86_2020_Техвода.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕЗЕРФОРД
    Все закупки и тендеры ВЕЗЕРФОРД

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер

    Почтовый адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер

    Контактный телефон

    +7 903 977-06-16

    Факс

    +7 495 775-47-13

    Адрес электронной почты

    Russia.Tenders@EU.Weatherford.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Титова Екатерина Ильинична

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание транспортных услуг - Доставка технической воды и технологической жидкости вездеходным автотранспортом на месторождениях ХМАО и ЯНАО для нужд Нефтеюганского филиала ООО «Везерфорд» на 2021 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 15:00 GMT +323.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048037Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг - Доставка технической воды и технологической жидкости вездеходным автотранспортом на месторождениях ХМАО и ЯНАО для нужд Нефтеюганского филиала ООО «Везерфорд» на 2021 г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    23.04.2021 16:0023.04.2021 16:0023.04.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048037Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг - Доставка технической воды и технологической жидкости вездеходным автотранспортом на месторождениях ХМАО и ЯНАО для нужд Нефтеюганского филиала ООО «Везерфорд» на 2021 г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.04.202123.04.2021 16:0023.04.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048037Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг - Доставка технической воды и технологической жидкости вездеходным автотранспортом на месторождениях ХМАО и ЯНАО для нужд Нефтеюганского филиала ООО «Везерфорд» на 2021 г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание транспортных услуг - Доставка технической воды и технологической жидкости вездеходным автотранспортом на месторождениях ХМАО и ЯНАО для нужд Нефтеюганского филиала ООО «Везерфорд» на 2021 г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию и приложению ЛОТ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Техническому заданию и приложению ЛОТ.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Техническому заданию и приложению ЛОТ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ВЕЗЕРФОРД
    Все закупки и тендеры ВЕЗЕРФОРД

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "АЦ 16-20м3 вездеход (завоз воды и технологической жидкости) + в составе звена ППУ"

    Кол-во: 70000

    "Позиция 2"

    "АЦ 16-20м3 вездеход (завоз воды и технологической жидкости)"

    Кол-во: 70000

    "Позиция 3"

    "Часовая ставка (тариф) на случай мобилизации, а также для расчета стоимости простоя за 1 ед. (ТС) руб/час"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "АЦ 16-20м3 вездеход (завоз воды и технологической жидкости) + в составе звена ППУ"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 5"

    "АЦ 16-20м3 вездеход (завоз воды и технологической жидкости)"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 6"

    "Часовая ставка (тариф) на случай мобилизации, а также для расчета стоимости простоя за 1 ед. (ТС) руб/час"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "АЦ 16-20м3 вездеход (завоз воды и технологической жидкости) + в составе звена ППУ"

    Кол-во: 93000

    "Позиция 8"

    "АЦ 16-20м3 вездеход (завоз воды и технологической жидкости)"

    Кол-во: 93000

    "Позиция 9"

    "Часовая ставка (тариф) на случай мобилизации, а также для расчета стоимости простоя за 1 ед. (ТС) руб/час"

    Кол-во: 100

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Запрос предложений № ГП237265
    Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортного оборудования заводов
    Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортного оборудования заводов
    593939
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.03.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237263
    Гидразин – гидрат технический (ГОСТ 19503-88 или эквивалент)
    Гидразин – гидрат технический (ГОСТ 19503-88 или эквивалент)
    593929
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.03.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237262
    Жидкость защитная для мокрых газгольдеров
    Жидкость защитная для мокрых газгольдеров
    593926
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.03.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП201597
    Самопередвигающаяся концевая станция (Станция концевая СКС 1.2) для АО "ГОК "Инаглинский" (Заявка №39259)
    Самопередвигающаяся концевая станция (Станция концевая СКС 1.2) для АО "ГОК "Инаглинский"...
    585057
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Саха /Якутия/ республика
    Все регионы
    Саха /Якутия/ республика, Москва
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237259
    Динитробутилфенол (4,6-динитро-2-втор-бутилфенол, DNBP) CAS 88-85-7
    Динитробутилфенол (4,6-динитро-2-втор-бутилфенол, DNBP) CAS 88-85-7
    593918
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.03.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213620
    Поставка Спектрофотометров ультрафиолетовых
    Поставка Спектрофотометров ультрафиолетовых
    588712
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.03.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237252
    Шары фарфоровые
    Шары фарфоровые
    593829
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.03.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237250
    Фторэластомерная скользящая процессинговая добавки при экструзии полиэтилена Viton FFGB или Dynamar FX5900 или P504F
    Фторэластомерная скользящая процессинговая добавки при экструзии полиэтилена Viton FFGB или...
    593828
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.03.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить