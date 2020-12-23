Оказание транспортных услуг - Доставка технической воды и технологической жидкости вездеходным автотранспортом на месторождениях ХМАО и ЯНАО для нужд Нефтеюганского филиала ООО «Везерфорд» на 2021 г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП048037 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание транспортных услуг - Доставка технической воды и технологической жидкости вездеходным автотранспортом на месторождениях ХМАО и ЯНАО для нужд Нефтеюганского филиала ООО «Везерфорд» на 2021 г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры В_07_86_2020_Техвода.7z

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕЗЕРФОРД

Все закупки и тендеры ВЕЗЕРФОРД Юридический адрес 125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер Почтовый адрес 125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер Контактный телефон +7 903 977-06-16 Факс +7 495 775-47-13 Адрес электронной почты Russia.Tenders@EU.Weatherford.com Ф.И.О. контактного лица Титова Екатерина Ильинична Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru