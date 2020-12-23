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Номер извещения
ГП048037
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание транспортных услуг - Доставка технической воды и технологической жидкости вездеходным автотранспортом на месторождениях ХМАО и ЯНАО для нужд Нефтеюганского филиала ООО «Везерфорд» на 2021 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
16.12.2020 17:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер
Почтовый адрес
125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер
Контактный телефон
+7 903 977-06-16
Факс
+7 495 775-47-13
Адрес электронной почты
Russia.Tenders@EU.Weatherford.com
Ф.И.О. контактного лица
Титова Екатерина Ильинична
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание транспортных услуг - Доставка технической воды и технологической жидкости вездеходным автотранспортом на месторождениях ХМАО и ЯНАО для нужд Нефтеюганского филиала ООО «Везерфорд» на 2021 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 15:00 GMT +323.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048037Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг - Доставка технической воды и технологической жидкости вездеходным автотранспортом на месторождениях ХМАО и ЯНАО для нужд Нефтеюганского филиала ООО «Везерфорд» на 2021 г.Москва
Подведение итогов не позднее
23.04.2021 16:0023.04.2021 16:0023.04.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048037Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг - Доставка технической воды и технологической жидкости вездеходным автотранспортом на месторождениях ХМАО и ЯНАО для нужд Нефтеюганского филиала ООО «Везерфорд» на 2021 г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.04.202123.04.2021 16:0023.04.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048037Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг - Доставка технической воды и технологической жидкости вездеходным автотранспортом на месторождениях ХМАО и ЯНАО для нужд Нефтеюганского филиала ООО «Везерфорд» на 2021 г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг - Доставка технической воды и технологической жидкости вездеходным автотранспортом на месторождениях ХМАО и ЯНАО для нужд Нефтеюганского филиала ООО «Везерфорд» на 2021 г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию и приложению ЛОТ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Техническому заданию и приложению ЛОТ.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ВЕЗЕРФОРД
Все закупки и тендеры ВЕЗЕРФОРД
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 70000
Кол-во: 70000
Кол-во: 100
Кол-во: 15000
Кол-во: 15000
Кол-во: 100
Кол-во: 93000
Кол-во: 93000
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