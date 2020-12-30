Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей, включая сметную, документации, получить положительное заключение экспертизы проектной документации, для строительства тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО "Муринское городское поселение", г. Мурино, Охтинская аллея, строение 13, для подключения объекта капитального строительства по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО "Муринское городское поселение", г. Мурино, земельный участок с кадастровым номером 47:07:0722001:873 1603/78/2020

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009811280 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей, включая сметную, документации, получить положительное заключение экспертизы проектной документации, для строительства тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО "Муринское городское поселение", г. Мурино, Охтинская аллея, строение 13, для подключения объекта капитального строительства по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО "Муринское городское поселение", г. Мурино, земельный участок с кадастровым номером 47:07:0722001:873 1603/78/2020 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО

Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО Юридический адрес 190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708 Почтовый адрес 190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8 Контактный телефон +7 812 334-50-60 доб. 5219 Факс -- Адрес электронной почты MatancevaEA@ptenergo.ru Ф.И.О. контактного лица Матанцева Елена Анатольевна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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