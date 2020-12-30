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Номер извещения
32009811280
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей, включая сметную, документации, получить положительное заключение экспертизы проектной документации, для строительства тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО "Муринское городское поселение", г. Мурино, Охтинская аллея, строение 13, для подключения объекта капитального строительства по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО "Муринское городское поселение", г. Мурино, земельный участок с кадастровым номером 47:07:0722001:873 1603/78/2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
16.12.2020 17:27
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708
Почтовый адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
Контактный телефон
+7 812 334-50-60 доб. 5219
Факс
--
Адрес электронной почты
MatancevaEA@ptenergo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матанцева Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей, включая сметную, документации, получить положительное заключение экспертизы проектной документации, для строительства тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО "Муринское городское поселение", г. Мурино, Охтинская аллея, строение 13, для подключения объекта капитального строительства по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО "Муринское городское поселение", г. Мурино, земельный участок с кадастровым номером 47:07:0722001:873 1603/78/2020
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.01.202114.01.2021 16:0014.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811280Подведение итогов не позднее Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей, включая сметную, документации, получить положительное заключение экспертизы проектной документации, для строительства тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО "Муринское городское поселение", г. Мурино, Охтинская аллея, строение 13, для подключения объекта капитального строительства по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО "Муринское городское поселение", г. Мурино, земельный участок с кадастровым номером 47:07:0722001:873 1603/78/2020Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей, включая сметную, документации, получить положительное заключение экспертизы проектной документации, для строительства тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО "Муринское городское поселение", г. Мурино, Охтинская аллея, строение 13, для подключения объекта капитального строительства по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО "Муринское городское поселение", г. Мурино, земельный участок с кадастровым номером 47:07:0722001:873 1603/78/2020
Начальная цена
1 267 480,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл.ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора (Приложение № 1 к Документации).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
71.12
71.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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