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    Главная / Торги / на право заключения договора на выполнение работ по поддержанию эксплуатационного состояния зданий и сооружений АО «МАШ» путем выполнения работ по текущему ремонту (общестроительные и сопутствующие работы), в том числе срочному ремонту и аварийному ремонту

    на право заключения договора на выполнение работ по поддержанию эксплуатационного состояния зданий и сооружений АО «МАШ» путем выполнения работ по текущему ремонту (общестроительные и сопутствующие работы), в том числе срочному ремонту и аварийному ремонту

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 18:0031.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811272Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по поддержанию эксплуатационного состояния зданий и сооружений Заказчика путем выполнения работ по текущему ремонту (общестроительные и сопутствующие работы), в том числе срочному ремонту и аварийному ремонту ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009811272

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на выполнение работ по поддержанию эксплуатационного состояния зданий и сооружений АО «МАШ» путем выполнения работ по текущему ремонту (общестроительные и сопутствующие работы), в том числе срочному ремонту и аварийному ремонту

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    16.12.2020 17:25

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_826_от_27.01.2021_г..docx

    Приложение_к_Документации._Проект_договора.docx

    Документация.docx

    Лист_изменений.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 926 015-19-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Номинат Елена Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по поддержанию эксплуатационного состояния зданий и сооружений Заказчика путем выполнения работ по текущему ремонту (общестроительные и сопутствующие работы), в том числе срочному ремонту и аварийному ремонту

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.01.202127.01.2021 09:3027.01.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811272Подведение итогов не позднее Выполнение работ по поддержанию эксплуатационного состояния зданий и сооружений Заказчика путем выполнения работ по текущему ремонту (общестроительные и сопутствующие работы), в том числе срочному ремонту и аварийному ремонту Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по поддержанию эксплуатационного состояния зданий и сооружений Заказчика путем выполнения работ по текущему ремонту (общестроительные и сопутствующие работы), в том числе срочному ремонту и аварийному ремонту

    Начальная цена

    534 149 493,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с процедурной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141400, Московская обл., г. Химки, а/п Шереметьево, тер.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    41.20.40

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/840905/name/60192afdcdf590.25587635

    02.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство жилых и нежилых зданий"

    Кол-во: 1.00000

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