на право заключения договора на выполнение работ по поддержанию эксплуатационного состояния зданий и сооружений АО «МАШ» путем выполнения работ по текущему ремонту (общестроительные и сопутствующие работы), в том числе срочному ремонту и аварийному ремонту

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009811272 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки на право заключения договора на выполнение работ по поддержанию эксплуатационного состояния зданий и сооружений АО «МАШ» путем выполнения работ по текущему ремонту (общестроительные и сопутствующие работы), в том числе срочному ремонту и аварийному ремонту Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево

Все закупки и тендеры АО МАШ Юридический адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, - Почтовый адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, - Контактный телефон +7 926 015-19-95 Факс Адрес электронной почты sopkp@svo.aero Ф.И.О. контактного лица Номинат Елена Олеговна Место рассмотрения предложений Химки Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru