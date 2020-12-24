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    Главная / Торги / УСЛУГИ ПО ПОСТАВКЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

    УСЛУГИ ПО ПОСТАВКЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 11:0024.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048034Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поставке авто запчастей УАЗ, МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ППЦ, ХУНДАЙАстраханьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048034

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГЭС-095/2020

    Наименование закупки

    УСЛУГИ ПО ПОСТАВКЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 17:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Докум._о_запросе_предл._в_эл._форме__095_поставка_автозапчастей_авт._УАЗ_МАЗ_КА.docx

    Извещение_об_осущест._запроса_предл._в_электр._форме__095_поставка_автозапчасте.docx

    Итоговый_протокол_ГЭС_095.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Юридический адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    Почтовый адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Контактный телефон

    +7 8512 29-00-29 доб. 2010

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    supportroc@ges-povolje.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Потапов Николай Федорович

    Место рассмотрения предложений

    Астрахань

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по поставке авто запчастей УАЗ, МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ППЦ, ХУНДАЙ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 11:00 GMT +324.12.2020 11:0024.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048034Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поставке авто запчастей УАЗ, МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ППЦ, ХУНДАЙАстрахань

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 11:0024.12.2020 11:0024.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048034Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по поставке авто запчастей УАЗ, МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ППЦ, ХУНДАЙАстрахань

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2020 16:0024.12.2020 16:0024.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048034Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поставке авто запчастей УАЗ, МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ППЦ, ХУНДАЙАстрахань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202024.12.2020 16:0024.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048034Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поставке авто запчастей УАЗ, МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ППЦ, ХУНДАЙАстрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по поставке авто запчастей УАЗ, МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ППЦ, ХУНДАЙ

    Начальная цена

    1 469 979,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Адрес местонахождения

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Классификатор ОКПД2

    45.32.11

    Услуги по розничной торговле автомобильными шинами в специализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    45.32

    Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Проект_Договора_на_поставку_автозапчастей.docx

    16.12.2020

    Тех.зад._Ахт._поставка_зап.частей_КАМАЗ__ППЦ.docx

    16.12.2020

    Приложение__1_к_техническому_заданиюxlsx.xlsx

    16.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/819027/name/5fe5d7f39c2366.42192589

    25.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями"

    Кол-во: 2699.00000

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