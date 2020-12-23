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Номер извещения
ГП048255
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «РусГазАльянс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 16:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
Контактный телефон
+7 495 419-53-53 доб. 219
Факс
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Адрес электронной почты
yalalova_e@rusgasalliance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ялалова Эльвира Арлатовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «РусГазАльянс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 15:00 GMT +323.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048255Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «РусГазАльянс»Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2020 15:0023.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048255Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «РусГазАльянс»Москва
Подведение итогов не позднее
31.12.2020 15:0031.12.2020 15:0031.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048255Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «РусГазАльянс»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «РусГазАльянс»
Начальная цена
12 032 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Договором (Приложение №1 к Документации о запросе предложений) и Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации о запросе предложений).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Договором (Приложение №1 к Документации о запросе предложений) и Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации о запросе предложений).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РУСГАЗАЛЬЯНС
Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
K
65.12.1
Документация лота
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