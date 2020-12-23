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    Главная / Торги / Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «РусГазАльянс»

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «РусГазАльянс»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048255Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «РусГазАльянс»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048255

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «РусГазАльянс»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 16:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_3____Методика_оценки_для_ДМС.docx

    Приложение_2_Техническое_задание.rar

    Приложение_1_Проект_договора.rar

    Извещение_о_закупке.DOCX

    _Документация_о_запросе_предложений_ДМС_.doc

    Формы_1_9.rar

    Выписка_из_протокола_ДМС.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСГАЗАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Контактный телефон

    +7 495 419-53-53 доб. 219

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    yalalova_e@rusgasalliance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ялалова Эльвира Арлатовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «РусГазАльянс»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 15:00 GMT +323.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048255Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «РусГазАльянс»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 15:0023.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048255Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «РусГазАльянс»Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 15:0031.12.2020 15:0031.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048255Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «РусГазАльянс»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 15:0031.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048255Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «РусГазАльянс»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «РусГазАльянс»

    Начальная цена

    12 032 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Договором (Приложение №1 к Документации о запросе предложений) и Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации о запросе предложений).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Договором (Приложение №1 к Документации о запросе предложений) и Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации о запросе предложений).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Договором (Приложение №1 к Документации о запросе предложений) и Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации о запросе предложений).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РУСГАЗАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Классификатор ОКПД2

    K

    УСЛУГИ ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12.1

    Страхование медицинское

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823837/name/5fec846c21e4f2.76234491

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «РусГазАльянс»"

    Кол-во:

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