www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009812604
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автотранспортных средств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 08:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Магомеда Ярагского, 1
Почтовый адрес
367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Магомеда Ярагского, 1
Контактный телефон
+7 8722 68-53-54
Факс
+7 8722 68-53-54
Адрес электронной почты
gmm_zakupki@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кантеев Валерий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Махачкала
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобильного транспорта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 11:59 GMT +324.12.2020 11:5924.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009812604Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильного транспортаМахачкала
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 12:0024.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009812604Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобильного транспортаМахачкала
Подведение итогов не позднее
25.12.2020 14:0025.12.2020 14:0025.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009812604Подведение итогов не позднее Поставка автомобильного транспортаМахачкала
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильного транспорта
Начальная цена
7 237 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА
Адрес местонахождения
367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Магомеда Ярагского, 1
29.10.2
29.10.2
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 9.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.