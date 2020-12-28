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    Главная / Торги / Оказание услуг по созданию системы мониторинга промышленного оборудования с комплексом работ по вводу в эксплуатацию

    Оказание услуг по созданию системы мониторинга промышленного оборудования с комплексом работ по вводу в эксплуатацию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811202Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по созданию системы мониторинга промышленного оборудования с комплексом работ по вводу в эксплуатацию КалининградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009811202

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по созданию системы мониторинга промышленного оборудования с комплексом работ по вводу в эксплуатацию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 17:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_ОЗП_СМПО.zip

    Протокол_3.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Юридический адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Почтовый адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Контактный телефон

    +7 4012 55-66-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    dementievaev@fakel-russia.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Дементьева Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Калининград

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по созданию системы мониторинга промышленного оборудования с комплексом работ по вводу в эксплуатацию

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 11:00 GMT +328.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811202Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по созданию системы мониторинга промышленного оборудования с комплексом работ по вводу в эксплуатацию Калининград

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 11:0028.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009811202Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по созданию системы мониторинга промышленного оборудования с комплексом работ по вводу в эксплуатацию Калининград

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2020 15:0028.12.2020 15:0028.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811202Подведение итогов не позднее Оказание услуг по созданию системы мониторинга промышленного оборудования с комплексом работ по вводу в эксплуатацию Калининград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 15:0028.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811202Подведение итогов не позднее Оказание услуг по созданию системы мониторинга промышленного оборудования с комплексом работ по вводу в эксплуатацию Калининград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по созданию системы мониторинга промышленного оборудования с комплексом работ по вводу в эксплуатацию

    Начальная цена

    12 035 952,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    120 359,00 (сумма блокируется)

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    10479000,00

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    120 359,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «ОКБ «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Адрес местонахождения

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Классификатор ОКПД2

    63.11.11.000

    Услуги по обработке данных

    Классификатор ОКВЭД2

    63.11

    Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822067/name/5feaf91c9a3a75.96202747

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность"

    Кол-во: 5.00000

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